تسريب يكشف عن نظام Windows 10X للحواسيب الثنائية الشاشة

سرب صاحب التسريبات الشهير (إيفان بلاس) صورًا لما قال إنها المنتجات التي تعتزم شركة مايكروسوفت الإعلان عنها خلال حدثها المقرر يوم غدٍ الأربعاء، بما في ذلك حواسيب لوحية، ومحمولة من سلسلة (سيرفس) Surface.

ونشر بلاس – الذي يعد من أكثر المسربين مصداقية – عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر https://twitter.com/evleaks/status/1178830788080672769 للمنتجات التي تعتزم الشركة الأمريكية الإعلان عنها: بما في ذلك: (سيرفس برو 7) Surface Pro 7، و(سيرفس لابتوب 3) Surface Laptop 3 بقياس 13 و 15 بوصة، وحاسوب من فئة (2 في 1) مع معالج (أي آر إم) ARM.

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وتبدو الصور التي نشرها بلاس جديرة بالتصديق، كما أنه أنهى سلسلة التغريدات الخاصة بأجهزة (سيرفس) الجديدة بإعلان عن منتج آخر لم ينشر له أي صورة ولكنه قال: “لم يُصوَّر هنا: سيرفس ثنائي الشاشة”.

وبعد تسريب صور المنتجات الجديدة، عاد بلاس اليوم https://twitter.com/evleaks/status/1179012083884658688 عما قال إنه الإصدار الجديد من نظام ويندوز الذي سيُخصص للأجهزة الثنائية الشاشة، والذي ذكر أنه سيحمل اسم (ويندوز 10إكس) Windows 10X.

ووفقًا لبلاس، فإن الجهاز الثنائي الشاشة الذي تحدث عنه أمس – والذي يحمل الاسم الرمزي (سنتوروس) Centaurus – سوف يعمل بنظام (ويندوز 10إكس). ومع أن التغريدة لم تحتوِ على صورة للنظام، إلا أنه ذكر صراحة أن النظام مخطط للأجهزة الثنائية الشاشة، والقابلة للطي.

يُشار إلى أن مايكروسوفت تعتزم عقد حدث سيرفس الخاص بها يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت نيويورك (الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت جرينتش، والساعة 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة).