شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات لا تعرفها عن لعبة Call Of Duty: Mobile الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق استوديو تطوير الألعاب Activision بالتعاون مع Tencent لعبة Call of Duty: Mobile اليوم في الدول التي تدعم متجري تطبيقات جوجل بلاي وآب ستور، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن اللعبة الجديدة كما يلى:

- تعد لعبة Call of Duty: Mobile بمثابة لعبة من منظور الشخص الأول، وتوفر لأول مرة على الإطلاق خرائط (Call of Duty) المفضلة لدى اللاعبين.

- تتوفر داخل اللعب نفس الأسلحة وشخصيات المتنوعة الموجودة في إصدار الكمبيوتر منها.

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- تمتلك اللعبة 5 أنماط مختلفة، بما في ذلك وضع "Battle Royale"، والذى يتيح للمستخدمين طريقة لعب مشابهة للعبة "بابجى".

- سيشترك في كل معركة في هذه المرحلة ما يصل إلى 100 مقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة في خريطة صممت حصرياً لنسخة الهواتف الذكية.

- سيتمكن اللاعبون من القتال على البر وفي البحر والجو باستخدام المركبات بما في ذلك مركبة النقل المؤتمتة وطائرة الهليكوبتر خلال بحثهم وكسبهم للمعدات والأسلحة من كافة مراحل السلسلة.