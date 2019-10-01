شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطلق حسابا مخصصا لمنشئى المحتوى لمنافسة يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت خدمة مشاركة الصور والفيديو انستجرام أمس، حسابا جديدا يهدف إلى تشجيع المستخدمين على إنشاء المحتوى، فيما يبدو أنه مسعى جديد منها لمنافسة يوتيوب، حسب موقع العربية.

ولأن الحساب الجديد موجه لمنشئى المحتوى، فهو يحمل اسم (منشئو المحتوى) Creators، وهو مخصص لعرض النصائح والحيل للناس الذى يرغبون فى إنشاء الفيديو والمحتوى على المنصة.

بناءً على قصة (الأسئلة الشائعة) FAQ المثبتة التى نشرتها انستجرام على الحساب، والشرح الموجز مع شهادات بعض منشئى المحتوى الفعليين الذين يستخدمون المنصة، فيظهر أن الحساب يهدف إلى المساعدة على معرفة كيفية توثيق الحساب، ومعرفة ما يريده الجمهور.

ونشر انستجرام فى الحساب عددا من النصائح، مثل أن 60% من المستخدمين يستمعون إلى القصص مع صوت مُشغل، كما أنه يشجع على التعاون.

يُشار إلى أن انستجرام كانت تركز فى البداية على مشاركة الصور، ثم الفيديو القصير، وبعد استحواذ فيسبوك عليها فى عام 2012 أخذت تتوسع عن طريق تعزيز قدرات المحتوى، واستنساخ المزايا، مثل ميزة القصص من سناب شات.

ولأن المقاطع الفيديو التى تسمح بمشاركتها كانت لا تتعدى الثوانى، سعت انستجرام إلى تمديد المدة بغية منافسة خدمات أخرى رائدة فى مجال الفيديو، مثل يوتيوب.

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ولمّا قدمت خدمة انستجرام ميزة مشاركة مقاطع الفيديو أول مرة فى شهر يونيو 2013، كانت أقصى مدة مسموح بها هى 15 ثانية فقط، كانت تستهدف حينئذ منافسة خدمة "فاين" Vine المملوكة لتويتر، التى لم تصمد فى المنافسة فأُغلِقت مطلع عام 2017.

ثم عملت انستجرام على زيادة المدة المسموح بها، فرفعت الحد الأقصى إلى 30 ثانية، ثم إلى 60 ثانية. وفى شهر يونيو 2018، أعلنت الشركة عن إطلاق تطبيق مستقل جديد باسم IGTV، يوفر للمستخدمين إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة.

والآن، يبدو أن الحساب الجديد يأتى لإقناع منشئى المحتوى بزيادة نشر مقاطع الفيديو الطويلة على IGTV، إذ على الرغم من المزايا التى أضافتها انستجرام إلى الخدمة، لا يزال المحتوى المتاح على الخدمة محدودًا مقارنةً بخدمات مشاركة الفيديو الأخرى.