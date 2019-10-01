تكنولوجيا: GoPro تعلن عن كاميرة الأكشن HERO8 Black وكاميرة GoPro MAX 360

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة GoPro عن كلاً من كاميرة الأكشن HERO8 Black وأيضاً كاميرة الأكشن GoPro MAX 360 مع وحدات Mods جديدة للإصدارات الجديدة.
كاميرة الأكشن GoPro HERO8 Black
تنطلق كاميرة GoPro HERO8 Black بمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بدون إطار، مع وحدات للتثبيت مدمجة وتدعم الطي، كما يتميز تصميم الكاميرة بدون إطار يدعم إستبدال البطارية وبطاقة التخزين الخارجي SD بآداء أسرع مقارنة بالجيل السابق.
كما تأتي كاميرة GoPro HERO8 Black بتقنية GoPro HERO8 Black متطورة للتثبيت، والتي تدعم العمل مع دقة التصوير المختلفة، والإطارات المتعددة، وتضم الكاميرة نمط Boost جديد، كما تدعم الكاميرة 4 من العدسات الرقمية تتميز بتصميم ضيق، وبتشويش أقل، مع SuperView.
وتعمل تقنية TimeWarp 2.0 على ضبط السرعة بشكل تلقائي مع الحركة، ومع تحديد المشهد، والإضاءة، كما تدعم الكاميرة التبديل إلى تسجيل بالحركة البطيئة في الوقت الفعلي للتصوير بالنقر السريع، مع تسريع النسخ الإختياطي.
ويمكن لكاميرة HERO8 Black أن تدعم تسجيل فيديو عند 60 إطار لكل ثانية بدقة 4K، أو عند 240 إطار لكل ثانية بدقة 1080 بيكسل، مع معدل bit يصل إلى 100 ميجا بايت في الثانية، مع تسجيل فيديو بالحركة البطيئة حتى 8 مرات، عند دقة 1080 بيكسل عند 240، كما تأتي الكاميرة بنمط RAW ، مع عدة أنماط مختلفة للتصوير، مع Night Lapse، وميزة البث الحي من بين مميزات أخرى.
مواصفات GoPro HERO8 Black
- مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل
- تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، أو 2.7 عند 120 إطار لكل ثانية، أو 1440 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانيةأو بدقة 1080 بيكسل عند 240 إطار لكل ثانية.
- تصميم بدون إطار
- تقنية تثبيت HyperSmooth 2.0 في تسجيل الفيديو
- TimeWarp 2.0
- نمط LiveBurst
- فيديو Night Lapse بدقة 4K أو 2.7K أو 1440 بيكسل أو 1080 بيكسل
- بث حي للفيديو بدقة FULL HD عند 1080 بيكسل
- 3 ميكرفونات مع دعم خفض ضوضاء الرياح
- تصميم مقاوم للماء حتى عمق 33 قدم، أو 10 أمتار
- بطارية بقدرة 1220 mAh
- تتميز بقياسات 66.3 في 48.6 في 28.4مم، مع وزن 126 جرام.
كاميرة GoPro MAX
تتميز كاميرة الأكشن GoPRO MAX بدعم تسجيل فيديو بزواية 360 درجة، مع مستشعر 16.6 ميجا بيكسل، مع تقنية Max HyperSmooth لدعم التثبيت، مع مجموعة من المميزات الأخرى.
مواصفات GoPro MAX
- شاشة بخاصية اللمس
- مستشعر بدقة 16.6 ميجا بيكسل، مع صور 360 درجة، و 5.5 ميجا بيكسل مع نمط HERO للصور
- تصوير بانورامي بدقة 6.2 ميجا بيكسل بزواية 270 درجة
- تسجيل فيديو دائري بدقة 5.6K عند 30 إطار لكل ثانية.
- صور ثابتة HERO بدقة 5.5 ميجا بيكسل، وصور PowerPano بدقة 6.2 ميجا بيكسل
- تسجيل فيديو بدقة 5.6K عند 30 إطار لكل ثانية بزوايا 360 درجة، وبدقة 1440 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، أو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية.
- بطارية قابلة للإزالة
- تصميم مقاوم للماء حتى عمق 16 قدم أو 5 أمتار
- نمط تصوير HERO Plus يتيح التبديل بين نمط HERO التقليدي في تسجيل الفيديو، ودعم تسجيل فيديو بزاوية 360 درجة.
- تثبيت فيديو بتقنية Max HyperSmooth مع لقطات 180 درجة
- بث حي بدقة 1080 بيكسل
- دعم إستخدام تقنية Max SuperView وعدسات رقمية
- دعم تصوير بانورامي بزوايا 270 درجة
- 6 من الميكروفونات
- ميزة التحكم الصوتي
- GPS
- بطارية بقدرة 1600 mAh
- قياسات 64 في 69 في 24 مم مع وزن 154 جرام
السعر وموعد توفر الكاميرات
- كاميرة GoPro HERO8 Black بسعر 399 دولار
- كاميرة GoPRO Max بسعر 499 دولار.
وتتوفر الكاميرات للطلب المسبق اليوم، على أن يبدأ شحن الكاميرات في 15 من أكتوبر.
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