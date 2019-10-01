شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. حذف الرسائل على واتس آب دون ترك أى أثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن خدمة التراسل الفورى واتس آب تتيح للمستخدمين القدرة على استعادة الرسائلوحذفها بعد الضغط على زر "إرسال"، لكن على ما يبدو أن خدمة المراسلة تسعى لتوفير مميزات أكثر تقدما.

وبحسب موقع WABetaInfo الأمريكى، فإن واتس آب يختبر ميزة خاصة بالتدمير الذاتى للرسائل وذلك فى الإصدار 2.19.275 من التطبيق على أندرويد، إلا أنه لا يزال حاليًا فى المراحل الأولى من التطوير ويمكن أن يظل عرضة للتغيير، لكن الميزة فى شكلها الحالى ستسمح للمستخدمين حذف الرسائل بعد 5 ثوانٍ أو ساعة دون ترك أى أثر لها.

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ولسوء الحظ، يبدو أن اختفاء الرسائل يقتصر على محادثات المجموعات فى الوقت الحالي، ولتفعيلها، يجب حذف كل رسالة فى الدردشة بعد الإطار الزمنى المحدد ، إذ لا يمكن أن يقتصر الأمر على بضع رسائل من شخص واحد، ومع ذلك، هذه ميزة يمكن إضافتها فى المستقبل.

وتشمل الأشياء الأخرى التى يمكن إضافتها فى المستقبل خيار الأطر الزمنية الأخرى بدلا من خيار 5 ثوان أو ساعة واحدة، فضلا عن التوافق مع محادثات WhatsApp الخاصة، حيث يمكن أن تقتصر الميزة على مجموعة صغيرة فقط من الرسائل، وليس من الواضح متى سيتم طرح الرسائل ذاتية التدمير لمستخدمى واتس آب، لكن هذه الميزة ستسمح فى نهاية المطاف لتطبيق المراسلة بالوصول إلى شكل مشابه لتليجرام الذى يقدم ميزة الدردشات السرية لبعض الوقت.