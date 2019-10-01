بعد الكثير من الانتظار؛ بدأت شركة سامسونج في إطلاق هاتفها القابل للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold للمستخدمين، حيث أطلقته في كل من كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر.

وفتحت أيضًا خلال شهر سبتمبر باب التسجيل المُسبق لشراء الهاتف في 3 دول جديدة، وهي: الهند، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة، وقد أكدت الشركة أن موعد طرح الهاتف في الهند سيكون في مطلع شهر أكتوبر، أما في أستراليا، والإمارات فما زال موعد الإطلاق غير معلوم.

هذه المرة؛ قدمت سامسونج دليل استخدام لهاتف Galaxy Fold، يوضح ما لا ينبغي عليك فعله، وما الذي يمكن أن يكسر الشاشة من عند مكان الطي، ويوضح أيضًا كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من الشاشتين، حيث يأتي الهاتف بشاشة مدمجة بمقاس 4.6 بوصات، وشاشة كبيرة بمقاس 7.3 بوصات.

تشير المراجعات الأولية للهاتف إلى أن التحسينات التي أجرتها سامسونج ليست كبيرة، ولكنها مهمة، ويعتبر هاتف Galaxy Fold فريدا من نوعه؛ نظرًا لأنه أول هاتف قابل للطي يطرح في الأسواق من قِبل إحدى العلامات التجارية الرئيسية في الهواتف الذكية، لذلك إقهو يحدد ما يمكن أن يصبح عليه مستقبل الهواتف.

فيما يلي أبرز ميزات وعيوب هاتف سامسونج Galaxy Fold القابل للطي:

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أولًا؛ الميزات:

1- شاشة بمقاس 7.3 بوصات:

تعتبر الشاشة بمقاس 7.3 بوصات هي الشاشة الرئيسية في هاتف Galaxy Fold، وهي التي تظهر أمامك عند فتح الهاتف، وتتوقع سامسونج أن تلبي هذه الشاشة كل ما تحتاج إليه خلال يومك.

الكتابة ليست سهلة كما هي الحال في الهواتف الكبيرة جدًا مثل: Galaxy Note 10 Plus – حيث أن حجم ووزن الهاتف يجعلها أصعب أيضًا -، ولكن من الرائع وجود شاشة بهذا الحجم تساعدك على القيام بأي شيء تريده.

2- ميزة تعدد المهام:

بناءً على ما رأيناه حتى الآن، فإن سامسونج تبذل كل ما في وسعها ليحقق المستخدم أقصى استفادة منه، فعند استخدام Galaxy Fold مع الشاشة الرئيسية 7.3 بوصات، يمكنك العمل على ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في وقت واحد في وقت واحد، بفضل ميزة (Multi-Active Window).

3- ميزة App Continuity:

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بالإضافة إلى ميزة تعدد المهام ستجد ما هو أكثر إثارة؛ الميزة الجديدة التي تُسمى (استمرارية التطبيق) App Continuity، وهي جزء من (تجربة المستخدم) UX الجديدة المطوّرة خصيصًا لهاتف Galaxy Fold، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تقرأ كتابًا إلكترونيًا أو بريدًا إلكترونيًا على الشاشة الخارجية الصغيرة فيمكنك فتح الجهاز على الشاشة الرئيسية وسيُفتح التطبيق تلقائيًا في المكان الذي تركته لربط التجربة بأكملها.

4- لوحة مفاتيح سامسونج:

تتمتع لوحة مفاتيح سامسونج في Galaxy Fold بميزة واضحة مقرنة بلوحة مفاتيح جوجل Gboard، حيث تنقسم إلى نصفين لجعل الكتابة أكثر راحة، مثل لوحة المفاتيح التقليدية المريحة.

ثانيًا؛ العيوب:

1- هشاشة الشاشة:

لقد ترددنا كثيرًا في تقبل الشاشات الزجاجية التي تغطي إلى حد كبير كل شاشة الهاتف، لكننا لم ندرك مدى متانة هذا الزجاج – خاصةً Gorilla Glass 6 – حتى وصول شاشة بوليمر التي تحتاج إلى التعامل معها بحذر.

نبهت سامسونج إلى ضرورة إبقاء هاتف Galaxy Fold بعيداً عن الماء والغبار، ومفاتيح السيارة، وبعض العناصر الأخرى مثل: بطاقات الائتمان التي يمكن أن تتسبب في تعطل مغناطيس الطي، حيث قامت الشركة بعمل مقطع الفيديو أعلاه ليوضح كل ذلك.

2- ثقل وزن هاتف Galaxy Fold:

هذه النقطة لا تُمثل مفاجأة إطلاقًا، لأن الهاتف في الأساس يحتوى على الكثير من الزجاج وبطاريتين، ويزن الهاتف 263 جرامًا، مقارنةً بوزن 193 جرامًا في iPhone 11، لذلك في نهاية يوم مكثف من الاستخدام ستشعر بمدى ثقل الهاتف في يديك.

3- النتوء الكبير:

التوجه العام في الهواتف الذكية الآن هو عدم وجود نتوء في الشاشة، وأن تكون للكاميرا الأمامية منبثقة، ولكن عند فتح هاتف سامسونج القابل للطي على الشاشة الداخلية ستجد نتوء كبير في الجزء الأيمن يضم كاميرتين أماميتين، وبعض أجهزة الاستشعار، وهو أمر غير ملائم حقًا، لذلك من المتوقع أن تبتعد سامسونج عن هذا التصميم في هواتفها القابلة للطي في المستقبل.

4- الشاشة الخارجية صغيرة جدًا:

تُمثل الكتابة على الشاشة الخارجية بمقاس 4.6 بوصات تحديًا بعدما تعودنا على الشاشات الكبيرة فى الهواتف الأخرى من سامسونج، لذلك لن تتمكن من الكتابة بسرعة عليها، ولكنها مفيدة في تلقى الإشعارات، والمكالمات، والتصفح بشكل عام. والأمر الجيد للغاية أنه يمكنك البدء على هذه الشاشة الصغيرة، ومتابعة ما تفعله على الشاشة الأكبر بمجرد فتح الهاتف.