أخيرًا .. واتساب تختبر الميزة التي طال انتظارها

أفاد تقرير إخباري بأن خدمة التراسل الفوري واتساب تعمل في الوقت الراهن على اختبار ميزة تسمح للمستخدمين بجعل رسائلهم تُدمَّر ذاتيًا بعد مدة محددة، وهي من المزايا المطلوبة بشدة، إذ تزيد من خصوصية المستخدمين.

وقال موقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب على نظامي أندرويد و(آي أو إس) – اليوم الثلاثاء: إن النسخة التجريبية الأحدث ذات الرقم 2.19.275 من تطبيق واتساب على نظام أندرويد تأتي بميزة اختيارية تسمح للمستخدمين بجعل الرسائل ذاتية التدمير.

وتعد القدرة على جعل الرسائل ذاتية التدمير بعد مدة زمنية محددة من المزايا المطلوبة والمفيدة للمستخدمين الذين يشاركون المعلومات الحساسة مع الأصدقاء، والزملاء عبر التطبيق، لذا فإنها من أكثر المزايا شيوعًا في تطبيق التراسل المنافس – تيليجرام.

وتوفر خدمة تيليجرام ميزة (الدردشة السرية) Secret Chat التي تسمح للمستخدمين بتحديد وقت تختفي بعده الرسائل من أجهزتهم. وبحسب تيليجرام، فإن الرسائل التي تُحذف لا تُخزّن على خوادمها، كما أنها تقيد إعادة إرسال الرسائل، أو أخذ لقطة للشاشة للمحادثات، وذلك لضمان أن يبقى “أي أثر” للرسائل. هذا؛ وتوفر فيسبوك – المالكة لخدمة واتساب – ميزة مشابهة للدردشة السرية على تطبيق التراسل مسنجر.

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وقال موقع WABetaInfo: إن واتساب تعمل أخيرًا على مزايا جديدة سوف تُتاح في التحديثات القادمة. ومن المزايا الجديدة ميزة (الرسائل المختفية) Disappearing Messages التي سوف تُخفي الرسائل تلقائيًا من الدردشات بعد مدة زمنية محددة.

وتظهر الميزة الجديدة في دردشات المجموعات فقط، وذلك في قسم (معلومات المجموعة) Group Info، وبالنقر على الخيار، فإن واتساب سوف تعرض المدة الزمنية المتاحة لإخفاء الرسائل بعدها، وهي 5 ثوانٍ أو ساعة.

ونبه الموقع إلى أن الميزة لا تزال في المراحل الأولى من الاختبار، ما يعني أنها قد لا تظهر لمن يملك النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق واتساب، ولا يُعلم بعد موعدًا محددًا لإطلاقها لعموم المستخدمين.

ويمكن للمستخدمين تنزيل النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق واتساب من خلال الاشتراك بالبرنامج التجريبي على متجر جوجل بلاي، أو تنزيلها وتثبيتها يدويًا من هنا.