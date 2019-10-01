شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطرح ميزة لفلترة التعليقات السيئة فى صندوق البريد الوارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "تويتر" عن طرح فلتر تصفية جديد للرسائل المباشرة (DM)، والذى سيساعد على كبح التغريدات المسيئة، وإخفاء الرسائل غير المرغوب بها في حسابك الشخصى.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد اختبرت منصة المدونات الصغيرة هذه الميزة لأكثر من شهر، وذلك قبل الإعلان عنها لجميع المستخدمين عبر تطبيقات iOS وأندرويد ومنصة الويب، حيث قال تويتر في بيان: "لقد اختبرنا، ووجدنا أن الفلاتر تساعدك في التغلب على الضوضاء للعثور على الرسائل التى ترغب بها فقط، لذلك نحن نطرح هذه الفلاتر على الجميع على iOS وAndroid ومنصة الويب".

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وسيتم "فلترة" الرسائل التي تتضمن محتوى مسيء وهجومي قبل وصولها إلى صندوق البريد الوارد، كما سيتمكن المستخدمين أيضًا من إخفاء الردود قريبًا في سلسلة المحادثات على تويتر والتي تكون بطبيعتها مسيئة أو بغيضة أو عنصرية، إذ تقوم منصة المدونات الصغيرة باختبار ميزة تسمى "إخفاء الردود"، حاليا للمستخدمين في كندا والتي سيتم طرحها على مستوى العالم.