إختبارات الصلابة تؤكد أن الهاتف iPhone 11 صلب بقدر iPhone 11 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - كما جرت العادة دائمًا مع كل هاتف جديد يصل إلى السوق حديثًا، فقد حان الوقت الآن بالنسبة للهاتف iPhone 11 للخضوع لعدد من إختبارات الصلابة التي يُجريها اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything للهواتف الذكية.

في البداية، تم إخضاع الهاتف لإختبار الخدش وإتضح أن iPhone 11 يتعرض للخدش في المستوى السادس من مقياس Mohs على غرار معظم الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم. الهاتف iPhone 11 لا ينحني أو يتشقق، تمامًا مثل الهاتف iPhone 11 Pro. من الصعب خدش الإطار المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ للهاتف iPhone 11 Pro على عكس الإطار المصنوع من الألومنيوم للهاتف iPhone 11.

عمومًا، يمكنكم أدناه مشاهدة الفيديو الذي يخضع فيه الهاتف iPhone 11 لهذه الإختبارات وغيرها من الإختبارات الأخرى أدناه :