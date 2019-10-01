مواصفات وسعر هاتف A70s الجديد من سامسونج

الموجز تستعد عملاق التكنولوجيا شركة سامسونج لطرح هاتفها المعدل الجديد Galaxy A70s بسعر منافس وقدرات تصوير جبارة. وسيأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار. وسيكون بشاشة SuperAMOLED بمقاس 6.7 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل. وستملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للهاتف باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا. Advertisements أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فستاتي ثلاثية العدسة بدقة (64+8+5) ميجابيكسل، لتكون واحدة من أفضل كاميرات الهواتف. ولها القدرة على تصوير فيديوهات بدقة 4k، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميجابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه. وسيزود هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات. وسيزود بمعالج snapdragon-675 ثماني النوى، وبطارية بسعة 4500 ميلي امبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع (25 وات). وسيبلغ ثمن نسخته المزودة بذاكرة 128/6 جيجابايت نحو 410 دولارات، أما النسخة التي ستأتي بذاكرة 128/8 جيجابايت فسيصل ثمنها إلى 440 دولارا.

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