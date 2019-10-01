شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع رأى يكشف.. 1 من كل 4 أشخاص فقط يثقون بالسيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع للرأى أن سائقى السيارات فى المملكة المتحدة لا يثقون فى إعطاء السيارات ذاتية القيادة السيطرة الكاملة على الطريق، كما وجد أن أقل من ربع السائقين فقط يوافقون على عدم استخدام عجلة القيادة بهذا النوع الجديد من السيارات.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، رغم عدم استخدام السيارات ذاتية القيادة حتى الآن على الطرق العامة، لكن مع استمرار شركات مثل تسلا فى صقل التكنولوجيا، فقد لا تكون بعيدة، إلا أن ثلثى الأشخاص قالوا إنهم ما زالوا يستمتعون بالقيادة، كما يرغبون بالشعور جعل بأنهم جزء من التقدم فى هذه الصناعة.

ووجدت جمعية السيارات البريطانية أنه على الرغم من أن العديد من الناس يرون فوائد السيارات ذاتية القيادة، مثل تحسين القدرة على الحركة لكبار السن والمعاقين، فإن الارتباط الثقافى بالسيارات أقوى من التكنولوجيا، كما أن مسألة الثقة فى السيارات ذاتية القيادة مازال مصدر قلق.

Advertisements

أشار ربع السائقين فقط (23 فى المئة) فى استطلاع شمل 21,039 شخصًا إلى أنهم يثقون فى سيارة يقودونها أثناء وجودهم فيها.

وقال إدموند كينج رئيس AA الجهة المسئولة عن الاستطلا: "يجب ألا نقلل من الأهمية الثقافية للسيارة، فلا ينبغى لنا اتباع نهج تكنولوجيا السيارات الجديدة بدون سائق، ولكن يجب أن نجلب المستهلكين معنا، فاليوم يشعر ما يقرب من ثلثى (63 فى المئة) بالضياع دون سيارتهم، بينما 70 فى المئة من النساء يشعرن بالفقد بدون سيارتهم أكثر من الرجال (59 فى المئة) وما زال ثلثاهم يستمتعون بالفعل بالقيادة، وحتى مع النمو المتوقع لخدمات سيارات الأجرة والسيارات المتصلة بدون سائق، لا يمكن أن يتخيل النصف تقريبًا التخلى عن سيارتهم".

وقال ما يقرب من تسعة من كل 10 أشخاص (87 فى المئة) أنهم قلقون من أنهم سيواجهون مواقفًا لا تستطيع التكنولوجيا التنبؤ بها، كما أوضح نحو 59 فى المئة إنهم يرغبون فى الحصول على تحكم تكيفى فى ثبات السرعة، بينما قال 58 فى المئة إنهم سيستخدمون نظام الفرامل الأوتوماتيكى للطوارئ.