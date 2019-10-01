شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب صوتى لـ "مارك زوكربيرج" يكشف عن خطط فيس بوك لمواجهة "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تسجيل صوتى تم تسريبه من اجتماع داخلي لفيس بوك، عن "خطة الهجوم" التي طرحها الرئيس التنفيذي للشركة "مارك زوكربيرج"، وذلك عندما يتعلق الأمر بالتنافس مع منافستها الصينية الشهيرة TikTok.

وبحسب صحيفة اندبندنت البريطانية، فخلال اجتماعين في يوليو، تلقى زوكربيرج أسئلة من الموظفين حول مخاوفهم من "تيك توك"، حيث كشف المقطع الصوتى، الذي تم تسريبه إلى The Verge، تفاصيل جديدة حول الكيفية التي يعتزم بها فيس بوك التعامل مع TikTok.

وقد شهد تطبيق تيك توك لمشاركة الفيديو نمواً سريعاً منذ إطلاقه في الصين في عام 2016، مع امتلاك التطبيق حوالي 500 مليون مستخدم حول العالم، وهذا لا يزال صغيرًا نسبيًا مقارنة بـ 2.7 مليار شخص يُقدر أنهم يستخدمون فيس بوك ومجموعة تطبيقاته التي تشمل Instagram وMessenger و WhatsApp.

لكن شعبية التطبيق بين المراهقين دفعت موظفًا واحدًا إلى مطالبة زوكربيرج بتوضيح "خطة الهجوم" على فيس بوك.

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وقال مارك زوكربيرج فى التسريب الصوتى: " لدينا عدد من الأساليب التي سنعتمدها تجاه هذا، ولدينا منتج يسمى Lasso وهو تطبيق قائم بذاته نعمل عليه، ونحاول أن يكون سوق المنتجات لائقاً في بلدان مثل المكسيك".

وأوضح زوكربيرج إن الهدف هو اختبار التطبيق في المكسيك قبل طرحه على جمهور عالمي، واضاف أعتقد أن لدينا وقتًا للتعلم وفهم الاتجاه والمضي قدمًا فيه، مؤكدا إنه ينمو، لكنهم ينفقون مبلغًا هائلاً من المال للترويج له.