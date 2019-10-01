لوحيات iPad وحواسيب MacBook ستحصل على شاشات Mini-LED في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، تعمل شركة آبل على طرازات جديدة من iPad و MacBook مع شاشات أكثر تقدمًا. سوف تعتمد هذه الشاشات على تقنية Mini-LED، ومن المتوقع أن تصل إلى السوق في وقت ما بين أواخر العام 2020 ومنتصف العام 2021.

سوف تستخدم كل من MacBook و iPad حوالي 10 آلاف مصباح LED من أجل هذه الشاشات، وهذا بدوره يُعد قفزة هائلة من 576 مصباح LED في شاشة Apple Pro Display XDR القادمة. سيكون كل مصباح LED أقل من 200 ميكرون، وسيتراوح حجم الشاشات بين 10 و 12 إنش عندما يتعلق الأمر بـ iPad Pro، وسيتراوح بين 15 و 17 إنش عندما يتعلق الأمر بـ MacBook Pro.

Advertisements

نظرًا لأن شاشات OLED المتوسطة الحجم أصبحت أرخص وأسهل في صنعها، فقد إعتقدنا أن شركة آبل لن تنظر إلى أي مكان آخر حتى تنضج تقنية MicroLED. ومع ذلك، تتمتع شاشات Mini-LED بميزة واحدة على شاشات OLED، وهذه الميزة هي عدم وجود خطر الإحتراق. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي الإنتقال إلى شاشات Mini-LED إلى تقليل إعتماد آبل على شركة سامسونج لأن الشركة الكورية الجنوبية لا تزال تسطير على سوق شاشات OLED الصغيرة والمتوسطة.

تتيح شاشات Mini-LED تصميمًا أرق وأخف وزنًا مع الإستمرار في تقديم أداء مشابه لأداء شاشات OLED. أفادت التقارير أن شركة آبل ستستخدم LG Display كمورد رئيسي لها مع بعض المساعدة من Epistar و Zhen Ding و Radiant Opto-Electronics و Nichia و Avary Holding و TSMT.

سوف تصل هذه التقنية لأول مرة إلى سلسلة لوحيات iPad بحلول نهاية العام المقبل وسيتم جلبها إلى سلسلة حواسيب MacBook Pro بعد فترة وجيزة.