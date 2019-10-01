باناسونيك تطلق كاميرا مراقبة متحركة بدقة 4K

تستعد باناسونيك لطرح (Panasonic AW-UE4)، أحدث ابتكاراتها من كاميرات المراقبة المتحركة، لأول مرة في الشرق الأوسط.

وتمتاز الكاميرا بمستوى آدائها المرتفع ومرونتها في سوق البث والمعدات السمعية والبصرية التخصصية، وهي مزودة بأحدث الميزات، بما في ذلك دقة 4K، أي 3840×2160 بيكسلًا، وزاوية تصوير عريضة جداً تبلغ 111 درجة، وتقنية اتصال عالية المستوى مع مخرج للفيديو عبر منفذ (HDMI) و (LAN) و (USB).

وتتوفر الكاميرا ذات التصميم الصغير بلونين هما: الأبيض (Panasonic AW-UE4WG) والأسود (Panasonic AW-UE4KG)، ويمكن لهذه الكاميرا مع زاويا واسعة التقاط الفيديو عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات .

وقال ياسو ياماساكي، مدير قسم حلول الأنظمة والاتصال لدى شركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق: الكاميرا (Panasonic AW-UE4) غنية بالميزات والابتكارات الرائعة، بحيث يمكن اعتبارها الحل الأمثل لتسجيل مقاطع الفيديو المتميزة بدقة عالية حتى في أصعب ظروف التصوير، وعبر مجموعة واسعة من التطبيقات.

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وأضاف “تتزامن خطوة الإطلاق هذه مع احتفالاتنا بالذكرى السنوية العاشرة لتشكيلة كاميرات المراقبة المتحركة من باناسونيك، وهي فرصة مميزة لتأكيد التزامنا واستئناف تقاليدنا في تطوير منتجات وحلول متقدمة تحقق نقلة نوعية حقيقية نحو المزيد من النمو في قطاع البث والمعدات السمعية والبصرية”.

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المزايا الرئيسية للكاميرا:

منفذ فيديو بدقة عالية وتقنية 4K يدعم الصيغ 30p/25p: الكاميرا مزودة بحساس مفرد بدقة 8 ميجابيكسل بقياس 1/2.5 لالتقاط صور فائقة الوضوح بتقنية 4K ودقة 3840×2160 بيكسلًا، وتدعم مجموعة متنوعة من تنسيقات الفيديو والصيغ 30p/29.97p/25p.

الكاميرا مزودة بحساس مفرد بدقة 8 ميجابيكسل بقياس 1/2.5 لالتقاط صور فائقة الوضوح بتقنية 4K ودقة 3840×2160 بيكسلًا، وتدعم مجموعة متنوعة من تنسيقات الفيديو والصيغ 30p/29.97p/25p. عدسة فائقة بزاوية تصوير عريضة ومجال رؤية 111 درجة : منفذ الفيديو يتيح مرونة تثبيتها في مجموعة متنوعة من الأماكن لالتقاط كامل المساحة المستهدفة بغض النظر عن موضع التثبيت، وتمتاز AW-UE4 بتصميم صغير وخواص هي الأفضل في فئتها، مما يجعلها حلاً رائعاً للتصوير في المساحات الصغيرة والكبيرة.

منفذ الفيديو يتيح مرونة تثبيتها في مجموعة متنوعة من الأماكن لالتقاط كامل المساحة المستهدفة بغض النظر عن موضع التثبيت، وتمتاز AW-UE4 بتصميم صغير وخواص هي الأفضل في فئتها، مما يجعلها حلاً رائعاً للتصوير في المساحات الصغيرة والكبيرة. حل متميز بكابل مفرد: تدعم الكاميرا تقنية التزود بالطاقة عبر الشبكة الداخلية (PoE)، ويمكن استخدامها ككاميرا USB يمكنها التزود بالطاقة من أي كمبيوتر، مما يحقق معادلة الحل المتميز بكابل مفرد لنقل مقاطع الفيديو، والتحكم بالكاميرا، وتزويدها بالطاقة.

تدعم الكاميرا تقنية التزود بالطاقة عبر الشبكة الداخلية (PoE)، ويمكن استخدامها ككاميرا USB يمكنها التزود بالطاقة من أي كمبيوتر، مما يحقق معادلة الحل المتميز بكابل مفرد لنقل مقاطع الفيديو، والتحكم بالكاميرا، وتزويدها بالطاقة. المرونة والاتصال بمستوى عال: تمتاز الكاميرا بمرونة عالية مع ثلاثة منافذ للفيديو بتقنية الاتصال (HDMI) و (LAN) و (USB)، وعلاوةً على ذلك، فإنها تمتاز بدعم بروتوكول البث في الوقت الحقيقي/بروتوكول التراسل في الوقت الحقيقي (RTSP/RTMP) لتحميل مقاطع الفيديو مباشرة إلى منصات البث الحي، مثل يوتيوب، وجعلها في الوقت نفسه الخيار الأمثل للفعاليات المباشرة.