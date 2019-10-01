شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيلة سرية لحذف الرسائل بطريقة سريعة فى نظام ios 13 بهواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عن حيلة سرية جديدة موجودة فى هواتف أيفون التى تعمل بنظام تشغيل "ios 13 ".

وأوضح موقع "آى أو إس جادجيتس" التقنى المتخصص تفاصيل الحيلة السرية، التى يمكن من خلالها حذف الرسائل والبريد الإلكترونى، بطريقة سريعة فى هواتف أيفون .

يعانى الكثير من مستخدمى هواتف أيفون فى حذف مجموعة من الرسائل سواء أكانت رسائل نصية أو على البريد الإلكترونى، لأنه يحتاج إلى مسح كل رسالة على حدة، أو تحديد الرسالة بالضغط المطول عليها وتكرار تلك التجربة ثم الضغط عليها جميعا بالحذف إلى سلة المهملات، وفقا لسبوتينك.

لكن نظام تشغيل "ios 13 " أضاف خاصية جديدة أو كما أطلق عليها الموقع "حيلة ذكية سرية"، تجعل تلك العملية أسهل وأسرع بكثير.

Advertisements

وتعمل تلك الطريقة عن طريق الضغط المطول بأصبعين واحد على الرسائل، والآخر بسحب لأعلى أو لأسفل، وتحديد الرسائل التى ستقوم بالسحب عليها، ثم الضغط على حذفها، عن طريق سحبها يمينا أو يسارا على حسب اللغة التى تستخدمها.

وتعمل تلك الخاصية على رسائل "آى ميسدج"، أو البريد الإلكترونى الخاصة بآبل، أو تطبيقات التراسل الفورى مثل "تليجرام" و"واتسآب" و"فيسبوك ماسنجر".