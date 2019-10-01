شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جاكت" جينز ذكى يرد على المكالمات ويلتقط السيلفى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن التقنية القابلة للارتداء بدأت تأخذ مسارات جديدة، ولم تعد تقتصر على بعض التجهيزات الإلكترونية، مثل النظارات والساعات والسماعات، وما إلى ذلك فقد ظهرت مؤخرا سترة جينز جديدة، وإن كان مظهرها عاديا، فإنها ليست كذلك على الإطلاق، إذ ساهمت شركة جوجل فى إضفاء صبغة تقنية عليها، بحيث صارت تقدم، إلى جانب الدفء والمظهر الجميل، تقنيات تفوق المفهوم المشابه الذى طرح فى العام 2017.

ومرة أخرى، تكاتفت شركتا جوجل وليفايس لصناعة الملابس لإطلاق مجموعة من سترات الجينز المليئة بالتكنولوجيا، أطلق عليها اسم "جاكيت تراكر".

وهذا الجاكيت أو السترة مليئة بتقنية "جوجل جاكارد"، حيث لا تزال التقنية الأساسية وراء السترة تعتمد على "علامة" أو "منصة" تدعم تقنية بلوتوث والتى يتم تثبيتها فى الكفة اليسرى للسترة، والتى تعمل بمثابة لوحة اللمس حتى تتمكن من التحكم فى الموسيقى وعدد قليل من التطبيقات الأخرى.

لكن المنصة نفسها أصبحت الآن أصغر بكثير من الإصدار السابق، بحيث لم يعد هناك إلا جزء قليل جدا لجعل الجزء "الذكي" من السترة يبدو مختلفا عن باقى أجزائها، بحسب ما ذكر موقع ماشابل الإخباري.

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ومثل سترة جاكارد الأخيرة، يتم التحكم فى كل شيء عن طريق لوحة اللمس فى طرف الكم الأيسر قرب الكف.

باستخدام تطبيق "جاكارد"، يمكنك تعيين التطبيقات التى ترغب فى العمل بها مع كل إيماءة، فهناك 4 إيماءات: التمرير السريع لأعلى، السحب لأسفل، النقر المزدوج، والغطاء.

بالإضافة إلى ذلك، قامت جوجل أيضا بترقية بعض "قدرات" تطبيق جاكارد، حتى تتمكن من برمجة السترة للعمل مع المزيد من التطبيقات، فإلى جانب القدرة على التحكم فى الموسيقى والرد على المكالمات، يمكنك أيضا استخدام الإيماءات لالتقاط صورة شخصية لهاتفك أو تشغيل مساعد جوجل أو الحصول على نظرة عامة على يومك استنادا إلى التقويم وظروف حركة المرور الحالية.

هناك أيضا ميزة جديدة "دائما معا" يمكنها إرسال تنبيه إليك إذا انفصلت عن هاتفك أثناء ارتداء السترة.