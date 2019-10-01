Huawei ستُصنع المعالج Kirin 1000 بإستخدام تقنية 5 نانومتر، وسيصل مع Huawei Mate 40 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من الصين يستشهد بمصادر مطلعة على خطط شركة Huawei يفيد أن المعالج HiSilicon Kirin الرائد المقبل من شركة Huawei سيحمل على الأرجح إسم HiSilicon Kirin 1000، وسيكون أول معالج من شركة Huawei سيتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر، ويُقال أنه سيصدر في النصف الثاني من العام 2020.

يقول المصدر أن شركة Huawei قد بدأت في الإنتاج التجريبي للمعالج وأن المعالج HiSilicon Kirin 1000 سيستخدم أنوية Cortex-A77 علمًا أن المعالج HiSilicon Kirin 990 الحالي يستخدم أنوية Cortex-A76. يمكننا أن نتوقع أن يكون HiSilicon Kirin 1000 أسرع بينما يستهلك قدرًا أقل من البطارية. وكما هو الحال مع المعالج HiSilicon Kirin 990 الحالي، فمن المفترض أن يضم المعالج HiSilicon Kirin 1000 مع مودم 5G مدمج.

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تمامًا كما وصلت سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series مع المعالج HiSilicon Kirin 990، فيبدو أن المعالج HiSilicon Kirin 1000 سيظهر لأول مرة مع سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series. يُقال أنه سيمتاز بالذكاء الإصطناعي Huawei Da Vinci.

تم الإعلان عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في شهر سبتمبر الماضي فقط، لذا لا يزال يتعين علينا الإنتظار لعام أو نحو ذلك قبل أن نسمع عن سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series.