هواوي فعلتها مجددًا: تعرف على الهاتف الداعم للجيل الخامس Huawei Mate 20 X (5G)

كان هناك وقت عندما كان لدينا هواتف تعمل بشبكة الجيل الثاني ثم الجيل الثالث قبل أن يتم ترقيتها إلى شبكة الجيل الرابع، ونسمع في الوقت الحاضر أن البلدان تتسابق لاتخاذ خطوات لنشر شبكات الجيل الخامس.

ولن تجعل شبكة الجيل الخامس تجاربنا بالانترنت أفضل فقط، بل إنها تبشر أيضًا بتجارب غامرة جديدة، مثل الواقع الافتراضي؛ والواقع المعزز، مع معدلات بيانات أسرع وانخفاض في التأخر.

لكن من أجل التمتع بهذه السرعة المحتملة، فنحن بحاجة إلى هاتف جاهز مع شبكة الجيل الخامس، مثل هاتف HUAWEI Mate 20 X (5G)، أو ملك الهواتف الذكية المدعوم بالجيل الخامس، وهو أحد الهواتف الأولى التي توفر لنا أفضل تجارب شبكة الجيل الخامس.

ودعونا نتعرف على هذا الهاتف القوي الداعم لشبكة الجيل الخامس.

ماهما SA و NSA:

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هناك شيئان مهمان يتوجب عليك معرفتهما قبل شراء هاتفك الأول لشبكة الجيل الخامس هما، الشبكة غير المستقلة والشبكة المستقلة.

ويدخل قطاع شبكات الجيل الخامس العالمي حاليًا بسرعة إلى المرحلة التجارية، وقد اعتمدت شركات الاتصالات في مختلف البلدان والمناطق طريقتين رئيسيتين للشبكات، هما الشبكات غير المستقلة (NSA) والشبكات المستقلة (SA)، لبناء شبكات جيل خامس محلية.

وتصنف الموجة الأولى من شبكات الجيل الخامس على أنها غير مستقلة (NSA)، أي أن شبكات الجيل الخامس مدعومة من قبل البنية التحتية الحالية المتوفرة للجيل الرابع.

لكن في المضي قدمًا، سيكون هناك تحول تام إلى شبكة الجيل الخامس المستقلة (SA)، والتي هي الحل الحقيقي في نهاية المطاف لشبكات الجيل الخامس.

وتتميز شبكة الجيل الخامس المستقلة (SA) بتقديم التبسيط وتحسين الكفاءة، وسيكون التحويل في نهاية المطاف من شبكة الجيل الخامس غير المستقلة إلى شبكة الجيل الخامس المستقلة من قبل المشغلين غير مرئي بالنسبة للمستخدم.

ويعد هاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) هو أول هاتف ذكي داعم للجيل الخامس في العالم، ويعمل على البنى التحتية لكل من شبكة الجيل الخامس المستقلة (SA) وشبكة الجيل الخامس غير المستقلة (NSA).

وفي حال أراد المستخدمون شراء هاتف يدعم فقط (NSA)، فبمجرد أن يحدث الانتقال إلى (SA)، فإن الهاتف الذي يفتقر إلى هذه الميزة لن يعمل مع شبكة الجيل الخامس (SA).

وقد أعلنت شركة تشاينا تيليكوم أنها ستنتقل إلى شبكة (SA) بحلول عام 2020، مما يعني أن الأجهزة التي تدعم (SA) هي وحدها التي ستعمل في الصين.

ويمكن للمستخدمين مع هاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) أن يطمئنوا إلى أن الجهاز سيكون قادرًا على دعم شبكات جيل خامس المستقلة وغير المستقلة، ويعني هذا أن الهاتف قابل للعمل في بلدان مختلفة وفي مراحل مختلفة من تطوير شبكات الجيل الخامس، وهو قادر على تلبية قدرات الاتصال للمستخدمين والمشغلين في مراحل مختلفة من تطوير الأجهزة.

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وبالإضافة إلى ذلك، فإن هاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) يعتبر أيضًا أول هاتف ذكي في العالم يدعم إمكانيات السيم المزدوجة (5G SIM + 4G SIM) مما يسهل على المستخدمين الاستمتاع باتصال مجاني بدون انقطاع أثناء السفر أو الوصول إلى خدمات التجوال.

جيل خامس سوبر سريع:

يوفر هاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) سرعة تنزيل نظرية تصل إلى 4.6 جيجابت في الثانية، مما يوفر عليك الكثير من الوقت والإحباط عند البث والتحميل.

ويتوافق هاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) مع أجيال متعددة من تقنية الشبكة، بما في ذلك الجيل الرابع، الجيل الثالث، والثاني.

وبغض النظر عن مدى نضج شبكة الجوال الخاصة بك، فإن الاتصال عالي السرعة مضمون بفضل الشريحتين: كيرين 980 ورقاقة بالونج 5000 متعددة الأوضاع.

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وجود شاشة صغيرة يعني أنك تضيق عينيك وتجهدهم خاصة عند محاولة الإلمام بكافة التفاصيل من العمل في لعبة أو فيلم، لكن شاشة العرض الكبيرة تحدث فرقًا كبيرًا.

ويأتي هاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) مع شاشة الندى مقاس 7.2 إنشًا، وهي مثالية لتزج نفسك بتجربة ترفيهية استثنائية، كما أنها تأخذ الألعاب إلى مستوى جديد، حيث تكون على دراية بجميع الحركات في اللعبة الخاصة بك حتى لا تفوت أي تفاصيل.

احصل على مزيد من الطاقة:

لدى هاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) بطارية كبيرة سعة 4200 ميلي أمبير، وهي واحدة من أكبر بطاريات الهواتف الذكية المتاحة في السوق, وهي آمنة كما أنها كبيرة – حاصلة على اعتماد TUV Rheinland.

ويمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك والاطلاع على آخر تحديثات منصات التواصل الاجتماعية وأكثر من ذلك دون الحاجة إلى القلق، بالإضافة إلى أن الهاتف يحتوي على ميزة الشحن السريع – سوبر تشارج – من هواوي بسرعة 40 وات لشحن جهازك في أقل وقت ممكن.

تبريد ذاتي مبتكر:

أجهزة الجيل الخامس ليست سهلة التشغيل، فهي تستنزف البطارية وتجعل الهاتف عرضة لارتفاع درجة الحرارة، وهذا الشيء أخذته هواوي في الاعتبار مع HUAWEI Mate 20 X (5G)، عندما أضافت بطارية ضخمة وحل تبريد ذكي، هواوي سوبر كوول – حل تبريد رائد يستخدم فيلم الجرافين وغرفة البخار لتقديم أداء تبريد متميز

وفي حال كنت تبحث عن هاتف ذكي مع شبكة الجيل الخامس، فيجب أن يكون خيارك الأول هو هاتف HUAWEI Mate 20 X (5G).

وجرى اختبار الهاتف وتجربته مع عدد من شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم قبل الإطلاق الرسمي، لذا، فإنه يوفر جميع ميزات شبكة الجيل الخامس بالإضافة إلى تجربة مستخدم مختلفة تمامًا.