أوبر تختبر تسجيل الصوت عند عدم الشعور بالأمان

تستعد خدمة أوبر Uber لطرح المزيد من الميزات قريبًا، بما في ذلك ميزة تسجيل صوت السائق عبر تطبيق الخدمة المحمول في حال شعر الراكب بعد الأمان أثناء الرحلة، وإبلاغ الشركة بالحادث.

وكانت الشركة قد أطلقت في الأسبوع الماضي مجموعة من ميزات الأمان، بما في ذلك نظام رقم التعريف الشخصي (PIN) الاختياري للمصادقة.

كما أطلقت (RideCheck)، وهو نظام مصمم للإشارة إلى الأحداث غير العادية، مثل التوقفات الطويلة؛ أو تعطل السيارة، للحفاظ على سلامة الركاب والسائقين، وهو إجراء تم اتخاذه بعد عدة فضائح اعتداء بارزة.

وتقترح لقطة الشاشة المنشورة أنه بمجرد الضغط على زر التسجيل فإن التطبيق يسجل الصوت في الخلفية ويرسله إلى شركة أوبر.

وقد تكون ميزة تسجيل الصوت المقترحة مقصورة على مناطق وبلدان محددة، حيث تتطلب أجزاء معينة من العالم موافقة الطرفين قبل تسجيل مقطع صوتي.

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ويبدو أن هذه الميزة جزء من مجموعة أدوات الأمان الخاصة بالشركة، والتي تتضمن مشاركة حالة الرحلة مع العائلة والأصدقاء؛ والإبلاغ عن المشكلات؛ والاتصال بالشرطة.

وعززت الشركة على مدار العامين الماضيين جهودها لجعل الراكبين يشعرون بالأمان بعد التعامل مع قضية قتل وشكاوى اعتداء جنسي ضد السائقين.

وواجهت أوبر انتقادات كبيرة بسبب نهجها فيما يتعلق بسلامة الراكبين، وكانت التقارير الصادرة مؤخرًا قد ذكرت أن الشركة أبلغت موظفيها بعدم الكشف عن تقارير الاعتداء للشرطة، مما شكل عاصفة جديدة من الجل.

وأطلقت الشركة مؤخرًا تطبيقها الجديد المعاد تصميمه، والذي يتضمن خدمات توصيل الطعام (Uber Eats)؛ واستئجار الدراجات وسيارات الأجرة، إلى جانب ميزة جديدة تتمثل في تسلط الضوء على خيارات النقل العام المحلية، وذلك في محاولة منها لكي تصبح نظام التشغيل لحياتك اليومية.

يذكر أن شركة خدمات الركوب الصينية Didi Chuxing قد أطلقت في العام الماضي ميزة مماثلة لمستخدميها كجزء من عملية إصلاح السلامة لخدمة سيارات الأجرة الخاصة بها بعد اغتصاب وقتل اثنين من الركاب الإناث.