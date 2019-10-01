شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محللون: مبيعات أيفون 11 و11 برو تحقق نتائج أفضل من التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يمر شهر منذ أن أطلقت شركة أبل هواتف أيفون 2019، حيث قام المحللين بالفعل برفع تقديرات عدد الوحدات التى ستبيعها الشركة، فوفقًا لتقرير صادر عن Apple Insider، رفعت شركة Cowen للخدمات المالية ومقرها الولايات المتحدة توقعات الإنتاج للربع الثالث من العام إلى 47 مليون هاتف، وهو أعلى من 44 مليون الأولى التى تم تقديرها الشهر الماضي.

ومن بين التوقعات الجديدة البالغة 47 مليون وحدة، يشير التقرير إلى تخصيص 32 مليون وحدة للطرازات الجديدة والباقى مخصصة للجيل السابق بما فى ذلك iPhone 8 وiPhone X as كذلك طرازات XS وXS Max وXR منا العام الماضي، ويضيف التقرير أن الوحدات الإضافية البالغ عددها 3 ملايين وحدة "ترجع إلى حصول جهاز iPhone XR على تخفيض سعره 150 دولارًا".

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، كان هاتف iPhone XR هو الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا فى العالم حتى الآن فى عام 2019 وفقًا لتقرير صدر حديثًا عن IHS Market، وبالنسبة للربع الرابع، يقول التقرير أن Cowen لم تغير التوقعات مع تقدير 65 مليون وحدة والتى تعد "أدنى مستوى للمشتريات فى السنوات الأربع الماضية"، وضمن هذه الـ 65 مليونًا، وفقًا لكوين، من المتوقع أن يكون 47 مليون وحدة لصالح أحدث جيل من أجهزة أيفون بما يمثل 72٪ من الإجمالي.

وإلى جانب Cowen، رفعت JP Morgan أيضًا العدد المتوقع من وحدات أيفون التى سيتم بيعها بمقدار مليون لربع سبتمبر و3 ملايين لربع ديسمبر، وقامت مؤسسة JP Morgan بزيادة توقعات الحجم للتقويم من عام 2020 إلى عام 2021 بسبب "اعتماد أقوى لأجهزة iPhone المزودة بتقنية 5G”، والتى من المتوقع إطلاقها فى عام 2020. وستصل "دورة منتج 2020 القوية" إلى 198 مليون وحدة، تليها 200 مليون وحدة فى عام 2021، توحى Apple Insider.