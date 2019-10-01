شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Call of Duty Mobile متاحة للتحميل على هواتف أندرويد وiOS بداية من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدثت شركة Activision ضجة كبيرة لإصدارنسخة الهاتف المحمول من لعبتها الشهيرة Call of Duty، حيث يمكن للمستخدمين بداية من اليوم تحميل اللعبة بكل سهولة ويسرعلى متجري أندرويد وiOS.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن اللعبة تعتبر لعبة تصويب من منظور الشخص الأول، وهي لعبة مجانية، وتضم الكثير من خرائط وأسلحة وشخصيات من سلسلة Call of Duty، وهي تضم 5 أوضع مختلفة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت والتي تشمل Free-For-All و Frontline و Team Deathmatch و Hardpoint و Domination.

كما تمتلك وضع لعب يشبه لعبة بابجى تماما، حيث يتنزل اللاعب إلى أرض معركة تضم 100 لاعب يتحركون ضد بعضهم البعض، ويمكن اللعب إما في فريق من 4 لاعبين، أو فريق من 2 لاعبين، أو بشكل منفرد في ساحة معركة للقتال والفوز، فيما تحتاج اللعبة لهاتف أندرويد يعمل على الأقل بـ 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ونظام تشغيل أندرويد لولي بوب 5.1 أو أعلى، كذلك بالنسبة لهواتف أيفون، فهي ستعمل على أي جهاز يعمل بنظام iOS يعمل بنظام التشغيل iOS 9 أو أعلى.