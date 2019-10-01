شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تبيع مليون جهاز "مايت 30" خلال 3 ساعات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الصينية العملاقة لتكنولوجيا الهواتف الذكية هواوى، بيع مليون جهاز جديد من فئة "مايت 30" و"مايت 30 برو"، فى غضون 3 ساعات فقط بالصين.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، الثلاثاء، إنه لا يمكن التحقق من الأرقام التى أعلنتها شركة هواوى، لكونها شركة خاصة، ولكن صور الحشود فى متجر شينزن الرئيسى الجديد لهواوى تكشف عن زحام كبير للراغبين فى شراء الجهاز.

وأضافت أن المخزون فى موقع تاوباو الصيني، للتسوق عبر الإنترنت، أيضا نفذ فى الوقت الحالي، فى حين تم بيع الموديلات المستوردة من "مايت 30" فى هونج كونج بزيادة قدرها 1500 دولار، وهى مؤشرات على تفوق الطلب على العرض.

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ويعد بيع مليون وحدة فى أقل من أسبوع أمرا مثيرا للغاية، خاصة بعد الحظر الذى فرضته الحكومة الأمريكية على شركة هواوي، ومحاولة منعها من التعامل مع جوجل، إذ يشعر بعض المواطنين الصينيين بأن الشركة تتعرض لمعاملة غير عادلة من قبل واشنطن، وبالتالى يريدون إظهار دعمهم من خلال إظهار مشاعر وطنية.

ومع ذلك، لا توجد معلومات عن موعد طرح الهواتف للبيع فى الأسواق العالمية، حيث ترغب هواوى فى حل مشكلة جوجل قبل طرح سلسلة هواتف "مايت 30" دوليا.

وكانت هواوى العلامة التجارية الوحيدة التى زادت مبيعاتها هذا العام مقارنة بالعام السابق فى الصين، مقابل تراجع مبيعات أبل وشياومى وأوبو وفيفو هذا العام مقارنة بأرقام 2018.