تكنولوجيا: أحدث الصور الإعلامية الرسمية لهاتف Pixel 4 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت اليوم صور إعلامية رسمية لهاتف جوجل المرتقب Pixel 4 والتي أكدت على الكثير من التفاصيل التي جاءت في التسريبات السابقة حتى الآن.

ينطلق قريباً الجيل الرابع من هواتف Pixel بتصميم الكاميرة مربع الشكل في الجهة الخلفية، والذي يأتي أيضاً بمجموعة من التقنيات الجديدة.

وتكشف الصور عن تصميم نحيف في الإطارات الجانبية لهاتف Pixel 4، بينما يأتي الإطار العلوي بحجم أكبر نسبياً، والذي يضم مستشعرات كاميرة السيلفي، وسماعات الأذن، وأيضاً المستشعر الجديد الخاص بإستشعار الحركة.

كما تأتي الواجهة الأمامية من الهاتف بحرف P مع رقم 4 بكامل الشاشة وبألوان مختلفة، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم يحاكي ما قدمت ابل في هاتف iPhone 11 Pro، وتضم الكاميرة الخلفية إعدادات مزدوجة مع فلاش.

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من جانب أخر يأتي هاتف Pixel 4 بشعار جوجل بحرف G في الجزء السفلي من الجهة الخلفية للهاتف، أيضاً لا يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، لذا من المتوقع أن ينطلق هاتف Pixel 4 بميزة إستشعار البصمة في الشاشة، أو التسجيل في الهاتف عن طريق تقنية التعرف على الوجه.

ويأتي زر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار هاتف Pixel 4، مع زر التشغيل الذي يأتي باللون الأبيض، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتفي Pixel 4 وPixel 4 XL في مؤتمر يعقد في 15 من أكتوبر.

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