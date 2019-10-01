LG Tone+ Free هي أحدث سماعات لاسلكية للأذن تُقرر الإنضمام إلى المنافسة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل للتو عن سماعات الأذن اللاسلكية LG Tone+ Free. هي تأتي مع الشحن السريع، وتجربة صوتية مُعدلة من قبل Meridian Audio، وتعد الشركة بتقديم ساعة من الإستماع إلى الموسيقى مع خمس دقائق فقط من الشحن، أو ما مجموعه ست ساعات مع الشحن الكامل.

قامت شركة LG بتزويد الهاتف بميكروفون، وهو أمر ليس مفاجئًا، ولكن هناك أيضًا ميكروفون لإلغاء الضوضاء، والذي يجب أن يجعل إجراء المكالمات الهاتفية أفضل بكثير، وهو شيء لم تقدمه شركة سامسونج في سماعاتها اللاسلكية. هذه السماعات الأحدث من شركة LG تحمل شهادة IPX4 أيضًا، مما يعني أنها مُقاومة للماء مما يتيح لك إستخدام هذه السماعات في المطر أو في لحظات التعرق الشديد.

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تأتي هذه السماعات في علبة دائرية للشحن، وقد زودتها شركة LG بلوحات حساسة للمس على الجانبين. يمكنك إستخدام هذه اللوحات الحساسة للمس من أجل الوظائف الأساسية مثل الرد على المكالمات وتشغيل الأغاني، في حين أن الضغط لفترة طويلة سيؤدي إلى تفعيل المساعد الرقمي Google Assistant.

سيتم إطلاق سماعات LG Tone+ Free باللون الأسود بحلول 28 أكتوبر، في حين من المقرر أن يتم إطلاق النسخة البيضاء في شهر نوفمبر. السعر هو 259999 وون كوري، أي ما يعادل 216 دولار أمريكي. قامت شركة LG بالفعل بفتح الطلبات المسبقة وستحتفظ بها حتى اليوم 14 أكتوبر.

وقال السيد Son Dae-gi، رئيس التسويق في شركة LG، أن المنتج الجديد سوف يستهدف المستهلكين المحليين، ولكننا نأمل في رؤية هذه السماعات اللاسلكية الجديدة للأذن تشق طريقها إلى خارج كوريا الجنوبية أيضًا.