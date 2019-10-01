تكنولوجيا: Dyson تكشف عن جهاز تنقية الهواء Pure Cryptomic بسعر 649 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Dyson عن جهاز تنقية الهواء Pure Cryptomic الذي يأتي بميزة رئيسية في القضاء على الفورمالديهايد في محيط المنزل، وهي ميزة تأتي للمرة الأولى في أجهزة تنقية الهواء المقدمة من الشركة لكن مع مستوى تسعير مرتفع 649 دولار.

قدمت Dyson أجهزة تنقية الهواء الحالية Pure Cool وPure Hot + Cool التي جاءت بميزة إلتقاط الفورمالديهايد في الهواء المحيط، إلا أن الإصدار الجديد من الشركة Pure Cryptomic يعمل على القضاء على الفورمالديهايد لتنقية الهواء.

وتعد مادة الفورمالديهايد أحد المواد الكيميائية التي إقترنت بتلوث الهواء، إلا أنها أحد المركبات الرئيسية في الأثاث، والمنتجات المصنعة من الخشب، حيث تؤدي هذه المادة إلى تهيج العيون في بعض الأحيان، أو الأنف أو الحلق أو بعض المشاكل الصحية الأخرى.

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ولقد أشارت بعض التقارير إلى أن مادة الفورمالديهايد هي إحدى المواد الكيميائية المسرطنة، إلا أن الدراسات قد أكدت على أن التعرض لكميات محدودة من هذه المادة لا يؤدي إلى النسبب بالأمراض السرطانية، نظراً لتناقص تركيز المادة في الأثاث والأخشاب أو الأرضيات أو حتى الأقمشة بشكل تدريجي.

إلا أن Dyson لديها رؤية جديدة مع جهاز تنقية الهواء Pure Cryptomic، حيث تدعم المستخدم في تفادي غازات الفورمالديهايد المنبثعة في محيط المنزل عن طريق القضاء عليها تماماً، إلا أن هذا الجهاز لا يأتي بمستوى تسعير معقول نظراً لوجود بدائل للتخلص من الغازات المنبعثة من مادة الفورمالديهايد بتكلفة أقل.

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