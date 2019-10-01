شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تختار اسم جزيرة "كاتالينا" لـ أحدث نظام تشغيل لأجهزتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يتم بيع أجهزة الكمبيوترعلى جزيرة كاتالينا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، نفس الشيء بالنسبة للهواتف الذكية الجديدة، كما أن الشبكات متقطعة فى هذه المدينة الصغيرة التى يبلغ عدد سكانها 4،400، لكن الجزيرة على وشك أن تصبح شهيرة فى عالم التكنولوجيا، وذلك بسبب تحديث نظام تشغيل كمبيوتر أبل الجديد، الذى يسمى macOS Catalina.



كاتالينا ايلاند



كاتالينا

ووفقا لصحيفة usatoday الأمريكية فتقوم شركة أبل بتحديث برامجها كل عام باسم معلم بارز فى كاليفورنيا، وشملت الإصدارات السابقة يوسمايت وحديقة الـ El Capitan، كما يسمى الإصدار الحالى Mojave، وتخطط Apple لإصدار إصدار جديد فى أكتوبر المقبل يحمل اسم الجزيرة.

ويقول تونى بودروفيتش، الرئيس التنفيذى لشركة كاتالينا آيلاند، التى تدير غالبية المنشآت على الجزيرة، أن بعد الإعلان الأولى لشركة أبل عن اختيار الاسم فى يونيو، تضاعفت حركة المرور على الإنترنت بين عشية وضحاها.