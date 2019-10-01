شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة البريطانية تعرض عملات رقمية للبيع بمزاد علنى بـ240 ألف استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باعت قوة شرطة المملكة المتحدة عملات رقمية مشفرة قيمتها أكثر من 240 ألف جنيه استرلينى، والتى صادرتها من قراصنة مراهقين وراء اختراق TalkTalk فى عام 2015.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، ففي أبريل 2018، اكتشفت الشرطة أن الهاكرز المدان Elliott Gunton، كان يسرق البيانات الشخصية للمستخدمين في مقابل مئات الآلاف من الجنيهات في العملة المشفرة، ووفقا لبي بي سي، اعترف بخمسة تهم، بما في ذلك إساءة استخدام الكمبيوتر وغسل الأموال، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرًا وأمر بسداد 407359 جنيهًا إسترلينيًا.

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ويعتقد أن هذا هو أول مزاد من هذا النوع من قبل شرطة المملكة المتحدة، حيث أن الأموال التي تم جمعها سوف تذهب نحو مكافحة الجريمة، وقال أحد الضباط المسؤولين إنه من المفترض أيضًا إظهار أنه لا يوجد مكان لإخفاء الأصول الإجرامية، فيما لا تعد هذه هي المرة الأولى لجونتون للخضوع لعقوبات قانونية، حيث لعب دوراً رئيسياً في اختراق TalkTalk 2015 الذي سرب 156،959 من التفاصيل الشخصية للعملاء، وفي عام 2016، حُكم عليه لمدة 12 شهرًا لإعادة تأهيل الشباب.

وقد ذكرت تقارير أنه في عام 2016، قال Gunton إنه لا يحاول الربح من اختراق TalkTalk، لقد كان مجرد تفاخر على ما يبدو، لكنه لم يتعلم الدرس في المرة الأولى وانتقل إلى غسيل الأموال بالكامل.