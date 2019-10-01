شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك تغيير لغة "يوتيوب" على الكمبيوتر والموبايل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موقع يوتيوب هو المنصة الرئيسية عبر الإنترنت لمقاطع الفيديو، فسواء كنت تبحث عن عروض أو مقاطع فيديو موسيقية أو حتى تحديثات من مدوني الفيديو المفضلين لديك، لدى يوتيوب شيء للجميع - بغض النظر عن المكان الذي تنتمي إليه أو اللغة التي تتحدث بها، لكن يوتيوب ليس فقط للمتحدثين باللغة الإنجليزية، حيث يتيح لك الموقع تغيير اللغة الافتراضية في بضع خطوات بسيطة، والتى نعرضها كما يلى:

كيفية تغيير لغة يوتيوب الخاصة بك على أجهزة سطح المكتب

1. انتقل إلى موقع YouTube.com وادخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. في الركن الأيمن العلوي من الشاشة ، اضغط فوق الزر الدائري الصغير الذي يظهر صورة ملفك الشخصي للكشف عن قائمة منسدلة.

3. اضغط فوق خيار اللغة.

4. في الصفحة التالية ، ستظهر لك قائمة باللغات المتاحة التي يمكن عرض يوتيوب بها، قم بالتمرير لأسفل حتى تجد اللغة التي تختارها واضغط عليها.

5. سيبدأ يوتيوب الآن التشغيل تلقائيًا باللغة التي اخترتها، للعودة إلى اللغة الإنجليزية أو تحديد لغة مختلفة، ما عليك سوى اتباع نفس الخطوات الموضحة أعلاه.

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كيفية تغيير لغة يوتيوب الخاصة بك على الهاتف المحمول

يعتمد تغيير لغة يوتيوب على الهاتف المحمول على الجهاز الذي لديك.

إذا كان لديك جهاز iPhone، فهذا يتطلب تغيير لغة هاتفك ككل.

يمكنك القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى تطبيق الإعدادات، ثم النقر فوق عام → اللغة والمنطقة → لغة iPhone. يمكنك الآن اختيار اللغة التي تريد أن يعمل بها تطبيق يوتيوب وهاتفك.

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في المرة التالية التي تفتح فيها يوتيوب، سيتم عرض التطبيق تلقائيًا بهذه اللغة، طالما أنك سجلت الدخول إلى حسابك على YouTube.

على جهاز أندرويد، ستحتاج أيضًا إلى تغيير إعداد لغة هاتفك عن طريق فتح تطبيق "الإعدادات" والانتقال إلى "النظام" ← اللغات والإدخال ← اللغات والضغط على اللغة التي تختارها.