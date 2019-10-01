شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكن لسيارات تسلا قيادة نفسها من موقف السيارات إلى صاحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملأ مالكو سيارة "تسلا" الكهربائية وسائل التواصل الاجتماعى بمقاطع فيديو تصور أحدث ميزة لسياراتهم، وهى القدرة على استخدام هواتفهم الذكية لإخبار سياراتهم بأن تقود نفسها من أماكن وقوف السيارات إلى الرصيف، حيث يقف المالك.

تعرف الميزة الجديدة التى تجمل اسم "Smart Summon" بأنها جزء من تحديث برنامج Tesla 10.0، والذى يتم تسليمه لملاك السيارات الشهيرة لاسلكيًا، وهو متاح لأصحاب سيارات "تسلا" الذين دفعوا مقابل ما تسميه الشركة "القدرة الكاملة على القيادة الذاتية" أو " enhanced Autopilot".

وقالت تسلا، إنه يجب على أصحاب السيارات تحمل مسؤولية مراقبتها فى جميع الأوقات، كما أن الميزة الجديدة تعمل فقط فى مواقف السيارات الخاصة، وأضافت :"إنها الميزة المثالية التى يجب استخدامها فى مواقف معينة مثل الأمطار وغيرها".

يذكر أن تحديث برنامج السيارة Tesla V10.0 الجديد أضاف للمستخدمين ميزة Smart Summon بالإضافة إلى Netflix و Hulu و YouTube و Spotify.

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