شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع عائدات أشباه الموصلات فى الصين 11.8% خلال النصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من ضعف الطلب على صناعة أشباه الموصلات في النصف الأول، لكن استمرت الصناعة فى النمو بالصين مع ارتفاع المبيعات بنسبة 11.8٪ على أساس سنوي خلال الفترة، ولكن النمو كان لا يزال أضعف من نمو النصف الأول من عام 2018، وفقا لأرقام Digitimes Research.

وبحسب التقرير، فعلى مستوى مبيعات أشباه الموصلات عالميا، نجحت الصين بمفردها في تحقيق 30% من المبيعات، وهي السوق الأقوى لبيع أشباه الموصلات في العالم، فيما يذكر التقرير أن هذا النمو السريع لم يكن ممكناً دون دعم قوي من ناحية مالية وقانونية من الحكومة الصينية، وعلى سبيل المثال، فإن مبيعات أشباه الموصلات من الصين في 2018، هي ضعف ما تم تحقيقه في العام 2014.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية في رعاية سلسلة التوريد لأشباه الموصلات المحلية، إلا أنها لا تزال لا تعمل بشكل مستقل كثيرًا، لا سيما في قطاع تصميم IC، وفي الوقت الحالي، لا يمكن للاعبين الموجودين في الصين توفير سوى أقل من 5٪ من الشهادات المرحلية للتطبيقات المتطورة والخاصة، وأصبحت المشكلة أكثر أهمية بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.