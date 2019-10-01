شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحذف الألعاب على Xbox One وتعيد تثبيتها مره أخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى أجهزة Xbox One على مساحة تخزين كبيرة تبدأ من 500 جيجا بايت أو 1 تيرابايت، فإذا قمت بتنزيل العديد من الألعاب سيتم ملء هذه المساحة الشاسعة، وستحتاج إلى حذف بعض الألعاب إذا كنت تريد تنزيل لعبة جديدة.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن اللعبة لن تختف للأبد ولكن يمكن إعادة تثبيتها مره أخرى فقط عليك اتباع بعض الخطوات:

- قم بالضغط على زر Xbox فى وحدة التحكم للدخول إلى القائمة الرئيسية لوحدة التحكم.

- فى قائمة " العاب وتطبيقات"، اختر " العاب".

- انتقل إلى اللعبة التى تريد حذفها، حدد "إلغاء التثبيت"، ثم اختر " إزالة الكل" لتأكيد الحذف.

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ولإعادة تثبيت اللعبة التى تم حذفها

- ادخل أسطوانة اللعبة التى ترغب فى إعادة تثبيتها، أو قم بتنزيلها رقمياً فى متجر مايكروسوفت

- انتقل إلى قائمة الألعاب والتطبيقات، ثم حدد "الألعاب".

- ابحث عن اللعبة المراد تثبيتها ضمن "جاهز للتثبيت" وانقر عليها.