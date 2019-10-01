شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن تشغيل لعبة Call of Duty: Mobile على الكمبيوتر الشخصى أو المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يتم إطلاق لعبة Call of Duty: Mobile للمستخدمين اليوم 1 أكتوبر، وذلك لنظامي التشغيل أندرويد وiOS.

وبحسب موقع TOI الهندى فإذا كنت ترغب فى تجربته على جهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول، فسيتمكن الأشخاص من تشغيل COD: Mobile على الكمبيوتر الشخصى باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح، وذلك عن طريق تنزيل محاكي Android الذى يهدف إلى إنشاء تجربة ألعاب Call of Duty: Mobile مماثلة على جهاز الكمبيوتر.

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وبحسب التقرير سيكون هذا محاكى هو GameLoop Android الذى يأتى أيضًا مع إتاحة خيار "تعيين مفتاح حصري" لـ Call of Duty: Mobile إلى جانب دعم لوحة المفاتيح والماوس، وقد كانت Tencent Games قد قدمت في وقت سابق محاكي Game Buddy للعب PUBG Mobile على جهاز الكمبيوتر.

متطلبات تشغيل لعبة Call of Duty على هاتف أندرويد: تحتاج إلى هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد مع ذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 2 جيجابايت يعمل على نظام Android 5.1 Lollipop أو أعلى.

أما على أيفون، فستعمل اللعبة على أجهزة أبل التي تعمل بنظام iOS 9 أو أعلى، لكن تجدر الإشارة إلى أن Call of Duty: Mobile لن تعمل على iPhone 5S وiPhone 6 و iPhone 6 Plus وiPad Air و iPad Mini 2 و iPad Mini 3 و iPad Touch.