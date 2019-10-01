شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوضع المظلم يصل لـoutlook على أندرويد وأيفون رسميا.. اعرف طريقة تفعيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مايكروسوفت الوضع المظلم على تطبيقات Office الخاصة بها منذ أكثر من عام، وكان هذا التغيير متاحًا في Outlook لسطح المكتب والويب لعدة أشهر، ليصبح الآن متوفرا على أجهزة أيفون وأندرويد وأيباد.

وعرض موقع howtogeek الأمريكى كيفية تشغيل هذه الميزة على الهواتف الذكية، ففى البداية إذا لم تشاهد خيار الميزة فعليك تحديث التطبيق، حيث إن الوضع المظلم متاح على إصدار Android 4.0.4 أو أحدث، كما يجب على مستخدمى هواتف أيفون وأجهزة الأيباد تحديث Outlook 4.2.0 أو أحدث، وفيما يلى خطوات تفعيل الميزة

- عليك تشغيل تطبيق Outlookعلى الهاتف.

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- اضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية السلفى اليسرى من الواجهة.

- في قائمة الإعدادات قم بالضغط على خيار Preference ثم خيار Theme.

- قم بالتغيير من Light إلى خيار Dark، وبنفس اللحظة يقوم التطبيق بتغير الخلفية من اللون الأبيض إلى اللون المظلم.