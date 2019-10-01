آبل تهرع إلى إصلاح ثغرات في آيفون مع iOS 13.1.2 الجديد

أصدرت شركة آبل اليوم الاثنين تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل (آي أو إس) iOS بهدف إصلاح عدد من الثغرات، ويقدم بعض التحسينات لهواتف آيفون، وذلك بعد نحو يومين على إطلاق تحديث آخر لإصلاح الثغرة التي تسمح للوحات المفاتيح الخارجية بالحصول على “وصول كامل” وتنقل البيانات عبر الإنترنت حتى دون إذن المستخدم.

واليوم يأتي الإصدار 13.1.2 من نظام (آي أو إس) المشغل لهواتف آيفون الذكية لإصلاح بعض المشكلات، مثل: إصلاح الثغرة التي تجعل شريط التقدم للنسخة الاحتياطية لخدمة (آيكلاود) iCloud يستمر في التقدم حتى بعد نجاح النسخة الاحتياطية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن الإصدار 13.1.2 الجديد يحل مشكلات مثل عدم عمل تطبيق الكاميرا، وعدم تشغيل ضوء الفلاش، والمشكلة التي قد تؤدي إلى فقدان بيانات معايرة الشاشة. بالإضافة إلى المشكلة التي تؤدي انقطاع الاتصال بتقنية البلوتوث على بعض المركبات.

يُشار إلى أن التحديث الجديد يأتي بعد يومين من إطلاق نظام (آي أو إس 13.1.1) الذي جاء هو الآخر بعد 3 أيام من إطلاق نظام (آي أو إس 13.1)، وذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق (آي أو إس 13)، ذلك أن التحديث الجديد يتضمن إصلاحًا لثغرات أمنية اكتُشفت في (آي أو إس 13).

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ويقدم (آي أو إس 13.1.2) جميع المزايا التي جاء بها (آي أو إس 13)، بالإضافة إلى إصلاحات للثغرات. كما أنه يأتي مع الإصدار 13.1.2 من نظامي (آيباد أو إس) المخصص لحواسيب آيباد اللوحية.

يُشار إلى أن آبل كانت قد أطلقت نظام (آي أو إس 13) يوم الخميس الماضي مع العديد من المزايا، أبرزها: (الوضع الداكن) Dark Mode، الذي يسمح للمستخدمين بتحويل النظام إلى اللون الأسود، بما في ذلك تطبيقات الشركة، أما التطبيقات الخارجية فيمكنها التحول تلقائيًا إلى موضوعات داكنة مستفيدًا من الوضع الجديدة.

أما الميزة الثانية الأبرز في الإصدار 13 من نظام تشغيل هواتف آيفون، فهو وضع السحب الجديد في لوحة المفاتيح، والتي تسمح للمستخدمين بسحب الكلمات لتسريع الكتابة.

ويأتي النظام أيضًا بتحسينات على تطبيقات آبل، بما في ذلك: الخرائط، والصور، والتذكيرات. إذ أصبحت الخرائط تتضمن تقديرات لحظة للنقل العام، ووضع شبيه بخدمة (ستريت فيو) Street View من جوجل. وحصل تطبيق الصور على تحسينات في إمكانية التحرير، مثل: القص.