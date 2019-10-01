سبوتيفاي تدعم إضافة النشرات الصوتية إلى قوائم التشغيل

أعلنت خدمة مشاركة الصوتيات والنشرات الصوتية (سبوتيفاي) Spotify اليوم الاثنين عن إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة النشرات الصوتية (بودكاست) التي يتابعونها إلى قوائم التشغيل.

ويمكن للمستخدمين؛ مع الميزة هذه، إنشاء قوائم تشغيل مخصصة خاصة بهم تضم النشرات الصوتية المفضلة، أو حتى تلك التي تجمع بين الموسيقى والصوت، على غرار النشرة الصوتية التي أطلقتها سبوتيفاي في شهر حزيران/ يونيو الماضي Your Daily Drive.

وقالت سبوتيفاي في منشور على مدونتها: “هناك أكثر من 3 مليارات قائمة تشغيل أنشأها المستخدمون على سبوتيفاي”. وأضافت: “حتى وقت قريب، كانت قوائم التشغيل مقتصرة على الموسيقى. ولكن الآن، وفي سبيل جعل الصوت أولوية، يمكن لمستخدمي سبوتيفاي جمع الموسيقى والنشرات الصوتية في قوائم التشغيل ذاتها”.

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وقالت سبوتيفاي: إنه يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء قائمة تشغيل لعدد من النشرات الصوتية التي تشتغل بعد بعضها، وذلك بغية الاستفادة من هذه الميزة أثناء السفر الطويل، أو الجري. كما يمكن دمج الأغاني المفضلة مع الأخبار، والكوميديا، والنشرات الرياضية.

ولإضافة نشرة صوتية إلى قائمة تشغيل على الأجهزة المحمولة، يمكن للمستخدم الذهاب إلى النشرة التي يريد، ثم ينقر على النقاط الثلاث على يمين الملف الصوتي، أو الحلقة، ثم يختار “أضف إلى قائمة التشغيل”، ليضيفها إلى قائمة تشغيل حالية، أو إنشاء قائمة جديدة.