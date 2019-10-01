هل ستطلق آبل نظام MacOS Catalina لأجهزة ماك خلال هذا الأسبوع؟

يُعتبر نظام التشغيل (ماك أو إس كاتالينا) macOS Catalina – المعروف أيضًا باسم macOS 10.15 – هو أحدث إصدار من نظام تشغيل أجهزة (ماك) Mac، ومن المنتظر طرح الإصدار النهائي منه خلال شهر أكتوبر 2019.

في الواقع؛ ربما يكون تاريخ إصدار نظام MACOS Catalina الرسمي هو: يوم الجمعة القادم 4 أكتوبر، ويعود الفضل في تحديد هذا التاريخ إلى إشارة موقع الويب لشركة آبل باللغة الدنماركية، إلى أن خدمة الألعاب Arcade – وهي خدمة الاشتراك الشهرية الجديدة التي توفر الوصول إلى 100 لعبة حصريًا، والتي ستُضمن كجزء من تحديث macOS Catalina – ستتوافر على أجهزة ماك يوم الجمعة القادم 4 أكتوبر، أي بعد أيام قليلة فقط.

أطلقت آبل بالفعل خلال شهر سبتمبر تحديثات أنظمة التشغيل الأخرى، بما في ذلك: iOS 13، وiPadOS، وwatchOS 6، و tvOS 13، وتتوافر خدمة Apple Arcade على جميع أنظمة تشغيل آبل الجديدة الآن؛ باستثناء نظام التشغيل (ماك أو إس) في الوقت الحالي، لأنها تتطلب تشغيل الإصدار الأخير الذي لم تطرحه آبل بعد.

كما هو الحال في نظام التشغيل iOS 13، ستُوضع خدمة Apple Arcade داخل متجر التطبيقات المُحدث، ولكن آبل لم تؤكد حتى الآن تاريخ إصدار نظام التشغيل macOS Catalina، حيث يشير موقع الويب في المملكة المتحدة إلى أن نظام التشغيل الجديد سيتوفر في أكتوبر فقط.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يبدو من غير المألوف أن تسمح آبل بذكر تاريخ إصدار التحديث المنتظر من نظام التشغيل MacOS على موقع الويب الخاص بها، كما أنه من غير المعتاد أن تطرح الشركة نظام تشغيل جديد يوم الجمعة.

خلال الفترة الأخيرة؛ تقوم آبل عادةً بإصدار تحديثات أنظمة التشغيل يوم الاثنين، أو الثلاثاء – كما فعلت مع أنظمة التشغيل الجديدة خلال هذا الشهر- ، حيث إن آخر مرة أطلقت فيها تحديث MacOS يوم الجمعة كان إصدار(macOS X Snow Leopard) في عام 2009. بالطبع، من المحتمل أن يكون الموقع الدنماركي مخطئًا.

Advertisements

أهم ميزات نظام macOS Catalina الجديد:

تجدر الإشارة إلى أن آبل كشفت لأول مرة عن نظام التشغيل MacOS Catalina في مؤتمرها للمطورين لهذا العام WWDC 2019، حيث استعرضت بعض الميزات الجديدة، ومن أبرزها: دعم تطبيقات الآيباد، واستبدال تطبيق (آيتيونز) iTunes بثلاثة تطبيقات ترفيهية، وتحكم صوتي، وتعزيزات إضافية للتطبيقات، بالإضافة إلى ميزات أمان وخصوصية جديدة.

تسبب نظام التشغيل في حدوث جدل في وقت سابق من هذا العام؛ عندما فجرت آبل مفاجأة صادمة للجميع بالتخلي عن تطبيق (آيتيونز) iTunes بعد 18 عامًا، واستبداله بثلاثة تطبيقات منفصلة هي: (آبل ميوزيك) Apple Music، و(آبل بودكاست) Apple Podcast، و(آبل تي في) Apple TV.

مشيرة إلى أنها تتخلى عن تطبيق (آيتيونز) iTunes للحفاظ على سرعة التطبيقات، ومساعدة المستخدم في التركيز على ما يريده. وهذا يجعل نظام التشغيل MacOS أقرب إلى نظام التشغيل iOS وiPadOS.

ستصل أيضًا الإصدارات الجديدة من تطبيقات الصور والتذكير إلى نظام التشغيل macOS Catalina فور إطلاقه، بالإضافة إلى إمكانية استخدام جهاز (آيباد) كشاشة تابعة لجهاز ماك، واستخدام القلم الإلكتروني Apple Pencil للتعليق على العناصر، والرسم.

يمكنك أيضًا في نظام التشغيل MacOS Catalina تتبع مقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام كل تطبيق، والحد من استخدامك للتطبيقات، وذلك من خلال تطبيق Screen Time، والذي ظهر لأول مرة على نظام iOS العام الماضي.