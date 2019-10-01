تطبيق YouTube TV أصبح متاحًا على أجهزة Fire TV

توصلت شركتا جوجل وأمازون في وقت سابق من العام الحالي إلى اتفاق يقضي بإتاحة تطبيقات الفيديو التابعة لكل منهما على منصات بعضهما بعض، وذلك بعد سنوات من التنافس غير الودي من كلتا الشركتين.

وكان البداية مع إطلاق تطبيق يوتيوب الرسمي من جوجل على أجهزة (فاير تي في) Fire TV من أمازون، في حين أطلقت أمازون خدمة الفيديو التابعة لها (برايم فيديو) Prime Video على أجهزة (كروم كاست) Chromecast، ومنصة التلفاز (أندرويد تي في) Android TV. واليوم أعلنت شركة أمازون عن إتاحة تطبيق (يوتيوب تي في) YouTube TV على أجهزة (فاير تي في)، بما في ذلك أجهزة التلفاز القائمة على المنصة.

وفي منشور على مدونتها، قالت أمازون: إن التطبيق الرسمي لخدمة (يوتيوب تي في) سوف يُطلق على الجيل الثاني من أجهزة (فاير تي في ستيك) Fire TV Stick، و(فاير تي في ستيك 4كي) Fire TV Stick 4K، وجهاز (فاير تي في كيوب) Fire TV Cube الجديد، إلىج انب أجهزة التلفاز الذكية التي تعمل العلامة التجارية لـ (فاير تي في) من شركات: توشيبا، و(إنسيجنيا) Insignia، و(إليمينت) Element، و(وستنجهاوس) Westinghouse.

وأضافت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية أن التطبيق سوف يُدعم أيضًا على بعض الأجيال السابق لأجهزة (فاير تي في)، بما في ذلك الجيل من جهاز (فاير تي في كيوب)، والجيل الثاني من (فاير تي في)، والجيل الثالث من (فاير تي في) بتصميم Pendant Design. ومع ذلك، فإن التطبيق لن يعمل على الجيل الأول من أجهزة (فاير تي في)، أو (فاير تي في ستيك).

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يُشار إلى أن (يوتيوب تي في) تعد خدمة البث التلفازي الحي التابعة لشركة جوجل، والتي تُنافس بها خدمات، مثل: (سلينج تي في) Sling TV، و(هولو) Hulu، و (لايف تي في) Live TV، و(بلاي ستيشن فيو) PlayStation Vue، و(أي تي آند تي تي في ناو) AT&T TV Now، وغيرها.

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وتوفر خدمة (يوتيوب تي في) وصولًا إلى أكثر من 70 قناة تلفازية، بما في ذلك: قنوات (ديسكفري) Discovery، و(تي إن تي) TNT، و(سي إن إن) CNN، و(إي إس بي إن) ESPN، و(إف إكس) FX، بالإضافة إلى إمكانية العرض حسب الطلب، وتخزين فيديو DVR السحابي بلا حدود. وخلال العام الحالي، حازت الخدمة على حقوق حصرية لبث ألعاب (إم إل بي) MLB.