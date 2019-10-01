شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم تعويضات لأصحاب هواتف Pixel تصل إلى 500 دولار.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت شركة جوجل على دفع رسوم لمالكى هواتف Pixel الذين واجهوا مشكلات فى الميكروفون مع هواتفهم الذكية Pixel و Pixel XL حتى 500 دولار، وذلك فى تسوية لدعوى قضائية جماعية تم تقديمها فى شهر مايو الماضى، ويمكن الآن لمالكى هواتف Pixel بدء تقديم مطالباتهم.

وليس عليك أن تكون قد واجهت أى مشاكل مع الميكروفون فى هواتف بكسل لتقديم مطالبة، وتنفى جوجل الادعاءات التى مفادها أن الميكروفونات الموجودة فى أجهزة Pixel الأصلية كانت غير صالحة، لكنها وافقت على دفع 7.25 مليون دولار لتسوية القضية.



بكسل

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، قبل أن يقدم أى شخص مطالبة، يجب أن يعلم أن التسوية لا تنطبق إلا على أجهزة Pixel التى تم تصنيعها قبل 4 يناير 2017، وإذا كان لا يزال لديك الصندوق الذى وصلت فيه هواتف Pixel، ستتمكن من معرفة تاريخ الإنتاج وإذا لم يكن لديك، فيمكنك محاولة الاتصال بشركة جوجل.

ولتقديم مطالبة، توجه إلى موقع التسوية واضغط فوق ازر " File a claim" الذى يوجد باللون البرتقالى فى الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة واتبع التعليمات، والموعد النهائى لتقديم المطالبة هو 7 أكتوبر 2019.

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موقع التسوية

وتم تقسيم التعويضات كالتالى:

20 دولارًا لأصحاب Pixel الذين لا يستطيعون إثبات أن ميكروفوناتهم كانت معيبة، أو لأصحاب Pixel الأصليين بشكل عام، حتى لو لم يواجهوا أى مشاكل مع الميكروفون الخاص بهم.

350 دولارًا لأصحاب Pixel الذين عانوا من عيب الميكروفون فى وحدة Pixel واحدة.

500 دولار لأصحاب Pixel الذين عانوا من عيب الميكروفون فى وحدات Pixel متعددة.