كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أبل تطلق “iPad” و “MacBook” مع شاشات العرض المتقدمة في 2020 أو 2021

متابعة-سنيار: تخطط شركة Apple لإطلاق جهاز iPad و MacBook بين أواخر عام 2020 ومنتصف عام 2021 ، وفقا لتقرير جديد.

وفقا لمحلل Apple الموثوق به Ming-Chi Kuo (عبر MacRumors)، ستحتوي هذه الأجهزة الجديدة على نوع جديد من شاشات العرض المتقدمة تسمى Mini LED.

لقد رأينا شيئا مماثلا في Apple Display Pro XDR (التي لا تزال غير متاحة للشراء)، لكن هذا الجهاز لا يحتوي إلا على 576 مؤشر LED، في حين أن أجهزة iPad وأجهزة MacBooks الجديدة ستحتوي على حوالي 10،000 مصباح LED ، كما يدعي Ming-Chi Kuo.

Mini LED هي واحدة من العديد من تقنيات العرض، إلى جانب OLED و Micro LED، وتتطلع إلى أن تصبح المعيار الجديد للإلكترونيات الاستهلاكية.

ومن المحتمل أن يكون Micro LED أكثر التقنيات تقدما ولكنه لا يزال في مراحله الأولى، ويقدم Mini LED جودة صورة مماثلة لـ OLED ولكنها لا تعاني من الاحتراق، كما تتيح تصميم المنتج الأرق والأخف وزناً.

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يعتقد Kuo أن السبب الآخر وراء اختيار Apple Mini Mini هو تقليل اعتمادها على Samsung كمزود OLED الخاص بها.

وفي المقابل، ستقوم LG Display، من بين شركات أخرى، بتوفير شاشات LED البسيطة لأجهزة iPad و MacBook الجديدة، كما يقول Ming-Chi Kuo.

ووفقا لكو، فإن جهاز iPad الجديد سيحتوي على شاشة بحجم 10-12 بوصة، في حين سيكون حجم جهاز MacBook من 15 إلى 17 بوصة.

يجب أن يأتي جهاز iPad الجديد أولا، إما في أواخر عام 2020 أو في أوائل عام 2021، بينما من المقرر أن يصل جهاز MacBook في الربع الأول أو الثاني من عام 2021.