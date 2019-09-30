كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “BrightBottle”…قارورة مياه و فانوس وشاحن الهاتف في جهاز واحد

متابعة-سنيار: تم إطلاق قارورة مياه فريدة من نوعها عبر Kickstarter هذا الشهر في شكل BrightBottle، وهي ليست فقط قارورة ماء ولكنها مجهزة أيضا ببطارية داخلية ولوحة شمسية وضوء، لتوفير نظام إضاءة محمول وبنك طاقة قادران على إعادة شحن هاتفك الذكي عند الحاجة.

BrightBottle عبارة عن فانوس شمسي وزجاجة ماء 700 مل والتي يمكن طيها عند الحاجة لتوفير مساحة في حقيبتك.

يشرح فريق التطوير خلف “BrightBottle” المزيد حول حملة كيك ستارتر وكيف يأملون في الحصول على التعهدات لتمويل منتجهم:

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“لقد أمضينا عاما ونصف في اتخاذ خطوات لضمان حصولك على استثنائي منتجات ذات جودة عالية في الوقت المحدد، وقد عقدنا شراكة مع شركة تصنيع مخضرمة للمنتجات الترفيهية في الهواء الطلق لإنتاج القارورة، وبعد جولات متعددة من النماذج الأولية وتطوير المنتجات مع هذه الشركة المصنعة، نحن واثقون من قدرتهم على إنتاج BrightBottle، ونحن نعمل مع وكيل شحن يعمل بالطاقة التكنولوجية لشحن “BrightBottle” إلى الداعمين في أسرع وقت ممكن بعد الإنتاج.

تتوفر “BrightBottle” عبر Kickstarter مع تعهدات من 30 دولارا فقط وشحنا عالميا إلى بلدان معينة خلال نوفمبر 2019.