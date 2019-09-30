شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يبتكرون عملة بديلة للبيتكوين تستهلك كمية أقل من الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد أحد سلبيات البيتكوين هو الكم الهائل من الطاقة التى تستهلكها، فنظرًا للكمية الكبيرة من الكهرباء التى يتطلبها التنقيب وإتمام المعاملات، إذ تقوم البيتكوين بإنشاء بصمة كربونية كبيرة، كما أنها أيضًا مكلفة للغاية، ولعلاج هذا الأمر، توصل باحثون فى كلية الفنون التطبيقية فى لوزان (EPFL) إلى بديل للبيتكوين منخفض الطاقة والتكلفة، أطلق عليه اسم Byzantine Reliable Broadcast.

وشرح البروفيسور رشيد جيراوى من كلية علوم الحاسوب والاتصالات فى كلية الفنون التطبيقية فى لوزان، أنه من خلال إعادة التفكير فى فكرة التوافق يمكن توفير الطاقة، إذ قال: "نحن نتبع نهجا جديدا، ونحاول فقط منع السلوك الخبيث، لذلك نحن نفترض أن الجميع صادقون، وإذا رأى المستخدمون شخصًا يحاول ارتكاب خطأ ما، فإنهم يتجاهلونه".

وتستخدم هذه الطريقة الجديدة وسيلة مختلفة لضمان أن المعاملات آمنة، مما سيجعل معدل استهلاك الطاقة تقريبًا مثل "تبادل رسائل البريد الإلكتروني"، ووفقًا للباحثين سيعنى هذا استخدام بضعة جرامات من ثانى أكسيد الكربون مقارنةً بحوالى 300 كيلوجرام فى معاملة بيتكوين واحدة.