شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظاهرة فلكية نادرة الحدوث يمكن أن تغرق الأرض بظلام دامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم العلماء استنتاجات مخيبة للآمال بعد مراقبة الأحداث الأخيرة على سطح الشمس، حيث من الممكن أن تغرق الأرض بظلام دامس لمدة ستة أيام بسبب "عاصفة شمسية" هائلة، حسب سبوتنيك.

وتحدث هذه الظاهرة مرة واحدة كل 250 سنة، وستكون فى شهر ديسمبر من هذا العام، ويمكن أن تحجب 90% من أشعة الشمس عن كوكب الأرض، وسيكون سبب العاصفة المغناطيسية" وهو إطلاق البلازما من البقعة "AR2192"، وفق موقع "وان".

بالإضافة إلى ذلك سيتمكن سكان مختلف البلدان من رؤية الشفق القطبى، وكذلك كواجهة أطول ليل. كما يمكن أن تتسبب هذه الحادثة بمشاكل فى الاتصال وانقطاع الشبكة.

وستكون مدة العاصفة حوالى ستة أيام، وخلال ذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، الامتناع عن بذل جهد بدنى مفرط.