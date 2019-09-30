شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دبى تستضيف بطولة فيفا 20 الافتراضية للمدارس لأول مرة فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ميدان ـ ون وجالاكسى ريسر للألعاب الافتراضية الرقمية عن إطلاق الدورة الأولى من بطولة الألعاب الافتراضية الرقمية للمدارس فى دبى، والتى تتضمن مسابقات رياضات فيفا 20، وستُقام فى ميدان جراندستاند، للمرة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط، يومى 12و13 ديسمبر المقبل وذلك ضمن مهرجان جيرل جيمَر للألعاب الافتراضية الرقمية الذى أُعلن عنه مؤخراً.

وتشمل البطولة مسابقتين فى رياضات فيفا 20، إحداهما للصغار من المرحلة العمرية بين 6 أعوام و11 عاماً، والأخرى للشباب فى المرحلة العمرية بين 12و16 عاماً، بجوائز قيّمة للمسابقتين تتضمن منحاً دراسية تصل قيمتها إلى 255 ألف درهم، بينما سيحظى الفائز بلقب بطولة الشباب بجائزة قيمتها 100 ألف درهم، فى حين ينال الفائز ببطولة الصغار جائزة قدرها 70 ألف درهم، فيما سيحصل الفائزان بالمركز الثانى فى المسابقتين على 50 ألف درهم و35 ألف درهم على التوالى.

يمكن للمدارس ترشيح طالبين كحد أقصى لكل مسابقة، حيث يتنافس الطلاب المشاركون فى جولات تصفية تستمر على مدى يومين وتنتهى بخروج الخاسر، ويبدأ التسجيل اعتباراً من اليوم الموافق 30 سبتمبر.

وتلقى بطولة الألعاب الافتراضية الرقمية للمدارس دعم هيئة المعرفة والتنمية البشرية، و10X Media التابع للمكتب الإعلامى لحكومة دبى، ومجلس دبى الرياضى، وبفضل الخبرات المتراكمة لتلك المؤسسات، فهى تتعاون لتعزيز مكانة دبى بصفتها مركزاً رائداً لقطاع الألعاب الافتراضية الرقمية وألعاب الفيديو الذى يتمتع بإمكانات نمو هائلة.

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