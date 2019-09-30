شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن لبريطانيا فك تشفير واتس آب؟ مديرون بفيس بوك يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش المديرون الحاليون والسابقون بشركة فيس بوك تقارير "بلومبرج" و The Times، تشير إلى أن الشركة ستضطر إلى تسليم رسائل واتس آب المشفرة إلى شرطة المملكة المتحدة.

وكشفت التقارير، التى نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع نقلاً عن مصادر سرية، أنه من المقرر توقيع معاهدة جديدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الشهر المقبل، ووفقا لبلومبرج، فإن المعاهدة ستجبر شركات التواصل الاجتماعى على تبادل المعلومات لدعم التحقيقات مع الأفراد المشتبه فى ارتكابهم جرائم جنائية خطيرة بما فى ذلك الإرهاب واستغلال الأطفال جنسياً.

وذكرت صحيفة "التايمز" أن الشرطة ستكون قادرة على وجه التحديد على الوصول إلى "الرسائل المشفرة".

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وأثارت هذه التقارير تكهنات واسعة على الإنترنت بأن الحكومتين ضغطتا بفعالية على WhatsApp للدخول إلى التطبيق بشكل متستر، وهو عبارة عن عيب متعمد من شأنه أن يسمح بالوصول إلى الرسائل المشفرة.

ووفقا لـ businessinsider، نشر موقع Hacker News، وهو موقع مؤثر يتم قراءته على نطاق واسع فى وادى السيليكون، تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتفقوا على فرض WhatsApp backdoor.

ولكن لن تشمل المعاهدة فك التشفير من البداية إلى النهاية، ووفقًا لـ Will Cathcart المدير السابق بتطبيق واتس اب و Alex Stamos وكبير مسئولى الأمن السابق فى فيس بوك، يتعلق الأمر بالإسراع بعملية قانونية غير معروفة ومنح الشرطة والمحاكم البريطانية الوصول بشكل أسرع إلى نفس المعلومات من شركات التكنولوجيا التى يمكن للمحاكم الأمريكية الوصول إليها.