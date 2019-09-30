صفقة اليوم.. احترف تصميم وتطوير ألعاب الواقع الافتراضي في 13 ساعة فقط!

حزمة تصميم وتطوير ألعاب الواقع الافتراضي الكاملة The Complete VR Development Bundle.

عدد الدورات: 5.

عدد الدروس: 53.

المدة: 13 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات تطوير تطبيقات الواقع الافتراضي، وبمجرد الانتهاء من الأساسيات ستكون قادرًا على إنشاء ألعاب باستخدام Unity لجميع منصات الواقع الافتراضي الرئيسية ويتضمن ذلك: Google Cardboard، وGear VR، وOculus، وHTC Vive.

ستتعلم أيضًا كيفية استخدام المكتبات المفتوحة المصدر مثل: A-Frame لإنشاء تجارب واقع افتراضي بسيطة للمتصفحات، من خلال تعلم كيفية إنشاء الرسوم المتحركة، وجلب النماذج الثلاثية الأبعاد إلى موقع ويب.

تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام صور 360 درجة لإنشاء تجربة واقع افتراضي تفاعلية في Unity 3D، يليها دورة أخري تقدم لك اختبار عملي لما تعلمته عن طريق إنشاء تطبيق لعب تفاعلي باستخدام فيديوهات 360 درجة لتصميم بيئة لعب فريدة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 377 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 34 دولارًا.

نسبة الخصم: 90%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر مجال تطوير وبرمجة ألعاب الواقع الافتراضي أحد المجالات الأكثر انتشارًا، وتحقيقًا للأرباح خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تشير التقارير إلى أن الاهتمام التجاري بخدمات ومنتجات الواقع الافتراضي والمعزز في تزايد مستمر، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على هذه الخدمات والمنتجات إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2022.

إذا كنت تريد احتراف مجال تصميم وتطوير ألعاب الواقع الافتراضي في وقت سريع، يمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية The Complete VR Development Bundle، التي تقدم لك 13 ساعة من المحتوى حول تطوير ألعاب الواقع الافتراضي باستخدام منصة تطوير الألعاب Unity3D، مع خصم يصل إلى 90%.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 377 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 34 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 90 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تتضمن هذه الحزمة الوصول مدى الحياة لما يصل إلى 5 دورات تدريبية، و53 درسًا، و13 ساعة من الدروس العملية، لمساعدتك في تصميم ألعاب الواقع الافتراضي، وتطويرها باستخدام منصة Unity3D، إحدى أهم منصات برمجة وتطوير الألعاب.

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إذا كنت مبتدئًا، أو مطورًا محترفًا فستساعدك هذه الحزمة على تعزيز مهاراتك لتصميم ألعاب الواقع الافتراضي، فبمجرد الانتهاء من تعلم الأساسيات ستكون قادرًا على إنشاء ألعاب باستخدام Unity 3D لجميع منصات الواقع الافتراضي الرئيسية ويتضمن ذلك: Google Cardboard، وGear VR، وOculus، وHTC Vive.

ستتعلم أيضًا كيفية استخدام المكتبات المفتوحة المصدر مثل: A-Frame لإنشاء تجارب واقع افتراضي بسيطة للمتصفحات، من خلال تعلم كيفية إنشاء الرسوم المتحركة، وجلب النماذج الثلاثية الأبعاد إلى موقع ويب.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدم صور 360 درجة لإنشاء تجربة واقع افتراضي تفاعلية في Unity 3D، يليها دورة أخري تقدم لك اختبار عملي لما تعلمته عن طريق إنشاء تطبيق لعب تفاعلي باستخدام فيديوهات 360 درجة لإنشاء بيئة لعب فريدة.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

VR Game Development with Unity for Beginners

WebVR for Beginners: Build VR Websites with A-Frame

Unity VR Development: Night with Mosquitos Game

Unity VR Development: 360° Photos Experience

Unity VR Development: 360° Video Quiz App

الحصول على الصفقة: من هنا.