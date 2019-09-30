هواوي تؤكد تجربة أندرويد 10 على 33 جهازًا قبل نهاية العام

أعلنت شركة هواوي في شهر آب/ أغسطس الماضي عن خريطة الطريق الخاصة بالنسخة التجريبية من الإصدار 10 من واجهة المستخدم الخاصة بها EMUI، القائمة على الإصدار الأحدث من نظام التشغيل أندرويد 10.

ثم كشفت الشركة الصينية في وقت سابق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري عن خريطة الطريق الخاصة بالنسخة النهائية الثابتة من EMUI 10، التي تكشف عن تواريخ حصول هواتفها الذكية على أندرويد 10، والتي أضافت المزيد من الهواتف.

والآن أعلنت هواوي عن المجموعة القادمة من الأجهزة التي سوف تحصل على EMUI 10، بما في ذلك هواتف من علامتي هواوي، وهونور، بالإضافة إلى حاسوبين لوحيين، وذلك للنسختين التجريبيتين المفتوحة والمغلقة من واجهة المستخدم.

وسوف تبدأ هواوي إطلاق النسخة التجريبية سواء المفتوحة أو المغلقة من EMUI 10 اعتبارًا من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وكانون الأول/ ديسمبر القادمين.

وتشمل قائمة الهواتف التي سوف تحصل على النسخة التجريبية المفتوحة: هاتفي (بي30، و(بي30 برو) – اعتبارًا من منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، ثم هواتف (ميت 20)، و(ميت 20 برو)، و(ميت 20 إكس – 4جي)، و(ميت 20 آر إس بورشه) – أواخر تشرين الأول/ أكتوبر.

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وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر أيضًا، سوف تحصل هواتف (هونور 20)، و(هونور 20 برو)، و(هونور في20)، و(هونور ماجيك 2) على النسخة التجريبية المفتوحة، ثم في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر سوف تصل النسخة إلى هواتف (إنجوي 8إس) Enjoy 8s، و(هواوي بي سمارت بلس) Huawei P Smart+، وفي الوقت ذاته لهاتفي (هونور 10 يوث إيديشين) Honor 10 Youth Edition، و(هونور 20آي) Honor 20i.

وسوف تصل النسخة التجريبية المفتوحة أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم إلى هواتف (ميت 10)، و(ميت 10 برو)، و(ميت 10 بورشه ديزاين)، و(ميت آر إس بورشه ديزاين).

أما النسخة التجريبية المغلقة، فسوف تصل إلى هواتف (هواوي نوفا 4إي) Huawei nova 4e، و(ميت 20 لايت)، و(إنجوي 10 بلس)، و(بي20)، و(بي20 برو) أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، كما ستصل إلى هاتف (ميت 20إكس 5جي) مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، وفي منتصف الشهر سوف تصل إلى هاتف (هواوي نوفا 5 برو)، والحاسوب اللوحي (هواوي تاب إم6).

وأواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سوف تصل النسخة التجريبية المغلقة إلى كل من (هواوي نوفا 4)، و(هونور 10)، و(هونور في10)، و(هونور 8إكس). وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر سوف يصل التحديث إلى هاتفي (هونور 9إكس)، و(هونور 9إكس برو).

وفي منشور على رسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصينية (ويبو)، قالت هواوي: إن هذه القائمة أولية، وأن المزيد من الأجهزة سوف تنضم إليها خلال الأشهر المقبلة.