لماذا لا تحتاج إلى هاتف داعم لشبكات 5G حتى الآن

في حال لم يكن لديك هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس (5G) حتى الآن، فإن ذلك ليس مشكلة، إذ من الأفضل بالنسبة لمعظم الناس التمسك بهاتف ذكي لا يتوافق مع شبكات الجيل الخامس اللاسلكية السريعة، والتي بدأت للتو في الظهور.

ويعد هذا الوضع الأفضل حتى لو كنت تعتقد أنك ستبقى محتفظًا بهاتفك التالي لبضع سنوات.

ولا يقتصر الأمر على تكلفة الجيل الأول من هواتف (5G) فحسب، بل يتعلق أيضًا بهوائياتها وأجهزة المودم، والتي تعمل عادةً مع شبكات (5G) معينة فقط مملوكة لشركات اتصالات معينة.

ويمكن أن يحد ذلك من خياراتك إذا كنت تحاول الحصول على سرعات أعلى أثناء التجوال في الخارج أو على شبكة شركة منافسة أو إذا قررت تبديل مقدم الخدمة فيما بعد.

ويقول الخبراء: إن هواتف الجيل الثاني في العام المقبل ستتناول أوجه القصور هذه وغيرها.

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وتتوقع شركة الأبحاث آي دي سي IDC، التي تصف عام 2019 بأنها سنة تمهيدية في أحسن الأحوال، أن تشكل هواتف (5G) ما نسبته 9 في المئة من الشحنات العالمية للعام المقبل وما نسبته 28 في المئة في 2023.

السوق المستهدف:

تصنع سامسونج وموتورولا وإل جي وون بلس هواتف (5G) تستخدم نظام أندرويد من جوجل، كما أعلنت شركة هواوي عن هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس، بالرغم من أنه يفتقد إلى تطبيقات جوجل الشائعة بسبب الحظر الأمريكي على صادرات التكنولوجيا للشركة الصينية.

وبغض النظر عن أن هواتف الجيل الخامس هي منتج جيد، إلا أن مزود المعلومات العالمي IHS Markit قال: إن شركات تصنيع الهواتف لم تكن قادرة على مواكبة الطلب القوي بشكل مدهش، خاصةً في كوريا الجنوبية.

وقالت شركة سامسونج: إنها باعت مليوني هاتف (5G) في جميع أنحاء العالم منذ شهر أبريل، وتتوقع أن يتضاعف هذا العدد بنهاية العام.

فيما قالت شركة موتورولا: إنها شهدت مشاركة هائلة وإثارة من العملاء، لكن موتورولا أوضحت أن مثل هذه المنتجات من الجيل الأول تناسب المتبنين الأوائل الذين يحتاجون إلى أن يكونوا أول من يحصلون على مثل هذه المنتجات.

فيما ابتعدت هواتف آيفون لهذا العام عن دعم شبكات الجيل الخامس، وعادةً ما تنتظر آبل التكنولوجيا حتى تنضج قبل اعتمادها في أجهزتها الذكية.

سعر 5G:

قد تضيف التكنولوجيا اللاسلكية السريعة بضع مئات من الدولارات إلى أسعار الهواتف.

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ويكلف هاتف (Galaxy S10) من سامسونج، على سبيل المثال، 900 دولارًا، بينما يكلف الطراز الداعم لشبكات الجيل الخامس 1300 دولارًا، وبالرغم من ذلك فقد قالت سامسونج: إن الهاتف يوفر أفضل ميزات الشركة، بما في ذلك شاشة أكبر وكاميرا أفضل.

أما بالنسبة إلى موتورولا، فإن شبكات الجيل الخامس تأتي كملحق إضافي بسعر 350 دولارًا للهواتف الموجودة في سلسلة (Moto Z).

وقال وين لام Wayne Lam، المحلل في IHS Markit: هذه المنطقة مخصصة للمستهلكين الرائدين، أولئك الذين يرغبون في التضحية بأموال أكثر قليلاً مقدمًا ليكونوا أولاً.

فيما قال جيف بلابر Geoff Blaber، المحلل لدى شركة CCS Insight: من المتوقع أن تضيق فجوة الأسعار وتختفي في النهاية مع تحول (5G) إلى ميزة قياسية.

قيود الشبكة:

بالرغم من أن شركات الهاتف تقدم مزاعم كبيرة حول التطبيقات الجديدة الثورية، فإن تغطية (5G) تقتصر على بعض الأحياء في عدد قليل من المدن.

وبينما ما يزال بإمكان هواتف (5G) الاتصال عبر شبكات (4G LTE) الحالية، فإن السؤال الأهم: هل أنت على استعداد لإنفاق المزيد من المال مقابل شيء قد لا تراه حتى عام 2021.

وتتشكل (5G) من مجموعة من التقنيات اللاسلكية التي تستخدم أجزاء مختلفة من الموجات الهوائية، وتؤكد كل شركة اتصالات على صفة مميزة مختلفة لشبكات الجيل الخامس، وكل منها تبيع هواتف (5G) مصممة خصيصًا لشبكتها.

وتمتلك الشبكات اللاسلكية تاريخًا طويلًا في الانقسام، ويقول الخبراء: إن هواتف (5G) المتماثلة يجب أن تكون شائعة إلى حد ما بحلول العام المقبل.

الانتظار أو عدم الانتظار:

إذا كان يمكنك استخدام هاتفك الحالي لعام أو عامين آخرين، فسيكون هناك الكثير من هواتف الجيل الخامس للاختيار فيما بينها، بما في ذلك أجهزة آيفون.

أما في حال كنت لا تستطيع الانتظار، فإن بإمكانك شراء هاتف جديد داعم لشبكات الجيل الخامس الآن.

وبالرغم من كونك مستخدمًا لشبكات (4G)، فإن الخبراء يقولون: إنك قد تشاهد قفزات في سرعة هذه الشبكات في ظل تثبيت شركات الاتصالات للمعدات الجديدة.

وتتوقع شركة أبحاث السوق آي دي سي IDC أن تهيمن صفقات شراء الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس بدلًا من صفقات شراء الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الرابع الحالية.