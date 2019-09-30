هاتف شاومي Mi Mix Alpha و المميزات و العيوب الخاصة به

Mi Mix Alpha. اغرب و افضل و اكثر الهواتف المثيرة لعام 2019. ان كنت تظن ان هاتف Galaxy Fold هو اكثر الهواتف ابداعاً لعام 2019 فإنك مخطئ. Mix Alpha له حالة خاصة هنا. تصميم مميز جداً. فكرة جديدة جداً على هاتف محمول. و تقنية جديدة على عكس اغلب هواتف عام 2018 و 2019 و التي كانت كلها متشابهة تقريباً. كل الهواتف تحمل شاشة كبيرة في الأمام تجد الكاميرات و الحساسات بالأعلى او يتم نقل الكاميرا الأمامية الى حالة منبثقة او غير ذلك. لكن في Alpha الأمر مختلف. لنناقش ذلك في التفاصيل

مواصفات Mi Mix Alpha

الشاشة بحجم 7.92 بوصة و بدقة 2088×2250 من نوع Flexible AMOLED تلتف حول الجهاز بالكامل تقريباً المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 855+ بدقة تصنيع 7 نانو متر ثماني النواة (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) معالج الرسوميات Adreno 640 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12GB الذاكرة الداخلية بسعة 512GB دعم الذاكرة الخارجية لا يوجد الكاميرات كاميرا ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 108MP و فتحة f/1.7 العدسة الثانية بدقة 12MP و فتحة f/2.0 نوعها Telephoto للتقريب البصري ×2 العدسة الثالثة بدقة 20MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra Wide بزاوية تصوير واسعة البطارية بسعة 4050mah تدعم الشحن السريع بقدرة 40Watt

Trailer الإعلان عن Mi Mix Alpha

مميزات Mi Mix Alpha

الشاشة

تصميم الشاشة هو اغرب تصميم لشاشة في عام 2019. هل سئمت من كون الهواتف تشبه بعض؟ اترك الأمر لشاومي. بشاشة بحجم 7.92 بوصة. ليس جهاز لوحي بل شاشة تلتف حول الجهاز بالكامل. عدا خط بسيط به الكاميرات. الشاشة تستحوذ على 180.8% من الواجهة الأمامية. اي انها تستحوذ على 80% من الظهر تقريباً. بهذه الشاشة يمكنك الإستمتاع بتجربة محتوى لا مثيل لها ولا شئ يشبهها في اي هاتف آخر نهائياً. الشاشة التي تلتف حول الهاتف تعطي منظراً جميلاً و دقة و قوة في عرض المحتوى بشكل رائع. بسبب هذا الأمر يمكنك استعمال الكاميرات للتصوير الأمامي او الخلفي. بأعلى جودة ممكنة من كاميرا الهاتف

لعلك تتسائل ماذا عن الأزرار ؟. و كيف سيعرف الهاتف اي اتجاه انظر اليه؟. الازرار صارت بأختصارات داخل الشاشة في اماكنها الطبيعية. اي انه عندما تضغط على موضع زر الصوت ستتمكن من التحكم بصوت الهاتف بشكل طبيعي. و سيعطيك الهاتف بعض الاهتزازات لمحاكاة تجربة الأزرار الحقيقية. مع وجود تقنيات استشعار على الشاشة تستطيع الشاشة وقتها معرفة اي جانب تستعمل و متى تقلب الشاشة للجانب الآخر. فيصبح الظهر الذي لا تستعمله مطفئاً.

مزايا بداخل الشاشة

بجانب كون الشاشة مطوية و ملتفة حول الجهاز. و كونها اكثر افكار الشاشات ابداعاً لعام 2019 فإن شاومي لم تبخل بمزيد من المزايا. اضافت الشركة حساس بصمة ضوئي اسفل الشاشة -ليس شيئاً جديداً جداً- لكنه يستمر وراء التكامل في التطوير في هذا الهاتف. و يعطي توازن بين الفعالية و الجمال. مع استغلال شاومي لجانبي الهاتف ليصبح احد الجانبين -الذي هو شاشة ايضاً- بديلاً للأزرار الخاصة بالهاتف. و الجانب الآحر عبارة عن شريط اشعارات و معلومات خاصة بالهاتف. لتستطيع استعمال الجانب كشريط اشعاراتك الخاص

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فيديوهات للشاشة

فيديو استعراض الشاشة

الكاميرات

تركيبة من ثلاث كاميرات. ما الجديد ؟. المستشعر الأصلي الذي بدقة 108MP هو الجديد. مستشعر بدقة عالية جداً بدرجة عالية جداً. الحساس الأساسي من تصنيع شركة Samsung و هذه اول مرة يتم استعماله في هاتف ذكي من وقت تصنيعه. تصور كمية التفاصيل التي يمكن ان تخرج من هذه الكاميرا. بكاميرا 64MP فقط يمكنك طباعة اعلان يتخطى طوله الـ3 متر. فما بالك بالـ108MP؟. المستشعر الاساسي ذا التفاصيل العالية نقطة قوة للكاميرا. مع نقطة قوة اخرى يمنحها المستشعر الثانوي بزاوية التصوير الواسعة الذي يمكنك من التقاط صور بزاوية واسعة لأفضل الصور للمناظر الطبيعية الغلابة و الجيدة. مع مستشعر تقريب بصري X2 ايضاً. 3 كاميرات تعطي تجربة فوق الفريدة للتصوير بالهاتف.

الأداء

كبداية فالاداء قوي. بدون حتى ان تقوم بتجربة الجهاز فهو يأتي بمعالج Qualcomm snapdragon 855+. المعالج الذي تم كسر سرعته ليعطيك اداء قوي جداً. كان الاداء على Qualcomm snapdragon 855 العادي قوياً جداً ما بالك بالأداء على النسخة المحسنة منه؟. هذا المعالج يوجد الآن في هواتف Asus ROG phone 2 و OnePlus 7T حتى الآن. بالإضافة الى Alpha بالطبع. فبدون المزيد من الكلام عن الأداء فإن Alpha سيقدم اداء قوي جداً و ذلك مع مراعاة ان هناك 12GB من ذاكرة الوصول العشوائي. التي لا اعلم ان كنت ستسطيع ملأها ام لا.

الشاحن

Mi Mix Alpha يأتي ببطارية بسعة 4050mah تدعم الشحن السريع لكن بقدرة 40Watt. عندما اختبرت شاومي شاحنها الـ30Watt على بطارية بنفس السعة استطاعت شحن البطارية بنسبة 50% في 25 دقيقة فقط. و بسعة 100% في 69 دقيقة. اي انك ستحتاج اقل من ساعة لتشحن هاتفك بنسبة 100% بالشاحن الأعلى. المزيج بين السعة العالية للبطارية و الشاحن السريع جداً يستطيع اعطائك تعريف جديد لمصطلح “بطارية يوم كامل”. البطارية بهذا الشكل ستكفي ليوم كامل فعلاً و ان احتجت اعادة شحنها ففي اقل من ساعة ستخصل على 100% من البطارية لتستمر معك ليوم كامل ايضاً. بالإضافة الى المؤثرات البصرية لشحن البطارية. مؤثرات بصرية جيدة جداً

فيديو للهاتف اثناء الشحن

مزايا اخرى

الذاكرة الداخلية بسعة 512GB

الذاكرة الداخلية من نوع UFS 3.0 السريعة جداً

الشريط الخلفي للكاميرات مصنوع من السيراميك

الإطار العلوي و السفلي من الهاتف مصنوعين من سبيكة من التيتانيوم القوي

الهاتف يدعم الـ5G بالكامل

عيوب Mi Mix Alpha

هاتف كهذا بالرغم من كونه احد هواتف المستقبل الا ان به بعض العيوب التي لا يمكن التغاضي عنها او بمعنى اصح يجب التفكير بها جيداً. في البداية فإنه لا يحتوي على مدخل سماعات 3.5mm ولا مدخل ذاكرة خارجية. لكن يمكن التغاضي عنهما. الهاتف يأتي بذاكرة داخلية 512GB و اغلب الهواتف العالية في السعر لا تحمل مدخل سماعات 3.5mm. و مع سعر الهاتف العال لن تكون مشكلة كبيرة بأن تقوم بشراء سماعات لاسلكية. سعر الهاتف بالطبع يعد مشكلة فهو بسعر 2800$. اي ما يعادل -بتحويل العملات فقط- 45500 جنيه مصري. يمكنك شراء حوال 4 اجهزة من جهاز OnePlus 7T بهذا السعر. على الرغم من ذلك فالهاتف هو نسخة محدودة. اي انه لن يصدر بكميات للبيع كاي هاتف. بل هو بنسخ محدودة و قليلة. لأنه هاتف تبرز به الشركة نفسها لا اكثر ولا اقل

عيب اخير للهاتف هو المتانة. ماذا يحدث ان وقع الهاتف على شاشته؟. سعيد الحظ يسقط هاتفه على الظهر فلا تنكسر الشاشة. ما بالك بهاتف كله شاشة. اذا سقط الهاتف لا نضمن ان يخرج من السقوط سليماً. فالشركة لم توضح من ماذا صنعت الشاشة؟ فاذا كانت الشاشة من الزجاج فهناك مشكلة. الزجاج ينكسر بسهولة و ضعيف على عكس باقي المواد. لكن ان كانت الشاشة من الياقوت مثلاً (Sapphire) فإنك تضمن متانة عالية للشاشة و حماية من الكسر بشكل اكبر من الزجاج. الياقوت مادة ثمينة و صعبة التشكيل و تتكلف الكثير. لذلك اتوقع ان شاومي قد استعملتها في شاشة هاتفها. و هي احد اسباب ارتفاع سعر الهاتف بشكل كبير.