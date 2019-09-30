شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون تقنية ألياف ضوئية قد تمنع الإرهابيين من عبور الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول تنفيذي في إحدى الشركات الهندية التكنولوجية، أنه يمكن للهند حماية حدودها من المتسللين والإرهابيين من المرور عبر الحدود، وذلك من خلال نشر تقنية الألياف البصرية المتقدمة المستندة إلى أجهزة الاستشعار والتي يمكنها اكتشاف المتعدين بدقة عالية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال أحد المسؤولين: "تكنولوجيا الاستشعار عبر الألياف البصرية الجديدة ستكون مدمرة للغاية، وستسمح للحكومة بتخفيض هائل في القوى العاملة وخاصة في قوات الدفاع بما في ذلك المناطق الساحلية وكذلك الحدود بين الهند وباكستان والهند والصين".

وأشار التقرير إلى أن هذه التقنية تم نشرها حاليًا على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والتي يبلغ طولها 3145 كيلومترًا، وأضاف التقرير: "الهجمات مثل تلك التي رأيناها في بولواما قد حدثت لأننا لم تكن لدينا تقنية للكشف عن الاختراق"، ومن المتوقع أن تعرضها شركة Sterlite لصناعة الألياف البصرية المنزلية والتي تقدم التكنولوجيا الأولى للهند في مؤتمر الدفاع الضخم القادم.

وأشار التقرير إلى أن استشعار الألياف البصرية استنادًا إلى الاهتزازات يمكنه اكتشاف البشر والحيوانات والكائنات الأخرى بدقة فائقة، وبعد تجربة حديثة في منشأة أورانجاباد التي تم بناؤها حديثًا، تقوم الشركة الهندية حاليًا بتنفيذ برنامج رائد مع جيش البلاد، فيما يبدو أن نظام الألياف المقاومة للتطفل يبدو جذابًا للمشهد الهندى.