شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Ecrime تطبيق للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية فى 5 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت القيادة العامة لشرطة دبى خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية لخدمة منصة «ecrime» عبر التطبيق الهاتفى الذكى، ما يعزز وصول الجمهور لجميع الخدمات والخصائص بطريقة سهلة وسلسة فى تقديم البلاغات حول الجرائم الإلكترونية بما لا يتعدى 5 دقائق.

وكشفت عن تلقّى المنصة 14132 معاملة منذ إطلاقها فى مايو عام 2018، تنوعت ما بين المعاملات التقنية والمعلوماتية والإجراءات القانونية، إضافة إلى بلاغات الجرائم الإلكترونية.

وبلغ عدد المتفاعلين مع المنصة 9390 ذكراً مقابل 4742 أنثى، منهم 312 شاباً وشابة تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

جاء الإعلان عن ذلك، خلال مؤتمر صحافى عقدته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية برئاسة العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة، وحضور مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعى العميد خالد ناصر الرزوقى، ومدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العقيد سعيد الهاجري.

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وقال الجلاف إن تطوير التطبيق تم إثر زيادة عدد الشكاوى والاستفسارات وطلب معلومات والمساعدة عبر إدارة الجرائم الإلكترونية، ما تطلب توفير خدمات تساعد الضباط العاملين فى الجرائم الإلكترونية للاستجابة من دون أى ضغط وجهد مع السرعة فى ضبط الجرائم وإيجاد الحلول لبعض الجرائم الإلكترونية.

وبيّن الجلاف أن عملية تسجيل البلاغ عبر المنصة الذكية تتم فى 3 دقائق، والاستجابة لا تتعدى 5 دقائق، فيما تتم الاستجابة للبلاغات الحرجة أو المستعجلة والخطرة بالسرعة القصوى من كل الفرق المعنية بنفس الوقت واللحظة.

وتتعامل المنصة مع 3 أنواع من المعاملات، وهى معاملة استكمال الإجراءات القانونية، ومعاملة تقديم المعلومات والشكاوى، إضافة إلى خدمة تقديم المساعدات التقنية حول الاختراقات الإلكترونية لمواقع التواصل الاجتماعى، وخطوات الدعم الفنى لاسترجاع البريد الإلكترونى وغيرها.